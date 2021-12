Tấn công khủng bố tại Iraq, ít nhất 13 người thiệt mạng

Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad ngày 2/1/2020. Ảnh (tư liệu - minh họa): AFP/TTXVN

Theo hãng tin AFP, tối 2/12, các phần tử thánh chiến đã tấn công vào làng Khidir Jija, phía Nam thủ phủ Arbil của vùng Kurdistan. 3 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công này là anh em ruột từ 11-24 tuổi. Các lực lượng vũ trang người Kurd đã tiến hành một chiến dịch đáp trả và 10 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng khi một thiết bị nổ do các phần tử tấn công cài đặt phát nổ.

Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin vụ tấn công xảy ra tại vùng núi hẻo lánh Makhmour, cách Arbil khoảng 60km về phía Tây Nam và cách thành phố Mosul khoảng 70km về phía Đông Nam. Đây một điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của IS nhằm vào lực lượng người Kurd và dân thường.

Hiện IS chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Cuối tháng trước, 5 thành viên thuộc lực lượng người Kurd tại Iraq đã bị sát hại và 4 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở phía Nam thành phố Sulaimaniyah. Nhà chức trách địa phương cáo buộc IS tiến hành vụ tấn công này.



Trong giai đoạn từ năm 2014-2017, IS đã kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Iraq, bao gồm cả thành phố Mosul và vùng núi Makhmour. Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố và đánh bật tổ chức này khỏi Iraq.

Chính phủ Iraq tuyên bố IS đã bị đánh bại vào cuối năm 2017, song các tay súng thánh chiến vẫn ẩn náu và tiếp tục tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh. Theo các nguồn tin quân sự phương Tây, ít nhất 10.000 tay súng IS vẫn đang ẩn náu tại Iraq và quốc gia láng giềng Syria.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức