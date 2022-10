Tạm giữ “shipper” thu tiền khách hàng rồi giữ lại sử dụng vào mục đích cá nhân

Ngày 28/10, Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ đối với Lô Văn Vệ (SN 2001, trú tại bản Cáng, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lô Văn Vệ tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 24/10, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được trình báo của nhân viên Công ty Thuận Phong (có trụ sở đóng tại thị trấn Quỳ Hợp) về việc: Công ty Thuận Phong có ký hợp đồng với anh Lô Văn Vệ làm nhân viên giao nhận hàng chuyển phát nhanh cho công ty. Trong thời gian làm việc, anh Vệ đã giao hàng và thu tiền của khách nhưng không chuyển tiền về công ty.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, ngay sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT nhanh chóng vào cuộc, tiến hành các bước điều tra, xác minh làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Lô Văn Vệ đã giao hàng và thu tiền từ khách hàng với tổng số tiền là 27.153.000 đ nhưng Vệ không nộp số tiền trên về công ty mà giữ lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.Lam

Nguồn tin: congluan.vn