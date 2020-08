Tạm giữ hình sự đối tượng xâm hại bé gái 5 tuổi tại Bắc Giang

Tạm giữ hình sự gã trai xâm hại bé gái 5 tuổi. Ảnh: PL&XH

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 8/8 thông tin, Công an huyện Sơn Động đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo báo pháp luật và xã hội sáng 4/8, đối tượng Quý đến khu vực nhà cháu T. , SN 2015, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động giả vờ hỏi tìm nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu. Sau đó, Quý còn bịa ra chuyện đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập cao nên người thân của cháu T. tin tưởng và mời hắn ở lại ăn cơm rồi ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu T. vào mỏ đá làm cùng.

Khi bữa cơm trưa đã xong, Quý nói với bố mẹ cháu T. là muốn chở T. đi chơi. Đối tượng đi đến khu vực đường liên thôn thì giở trò đồi bại hãm hiếp cháu. Ngay sau đó, sự việc đã được gia đình nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Sơn Động đã khẩn trương vào cuộc, bắt giữ đối tượng Quý. Tại trụ sở điều tra, đối tượng khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện bàn giao về Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý.

Tác giả: Thanh Mai (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn