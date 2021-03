Tạm giữ hình sự đối tượng đốt nhà bố mẹ

Trong tỉnh

Ngày 9/3, thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lô Văn Huỳnh (21 tuổi) trú xã Đồng Văn, Quế Phong (Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi châm lửa đốt chính ngôi nhà của gia đình mình đang ở vào hôm 6/3 vừa qua.