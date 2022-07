Tạm đình chỉ chánh thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vì vi phạm đạo đức, lối sống

Theo đó, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hùng C. - chánh thanh tra, khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, viện nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết L., ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà L. cho rằng vào tháng 5-2020 đã bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc.

Qua xác minh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có kết luận đủ căn cứ xác định ông C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L. tại phòng làm việc của ông này. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho rằng không có căn cứ để kết luận ông C. có hành vi hiếp dâm bà L..

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, ngoài việc xác minh đơn thư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ lời thoại trên một đoạn ghi âm do người tố cáo cung cấp, có thể hiện việc ông C. năn nỉ bà L. bỏ qua hành vi quan hệ tình dục.

Do đó, viện xác định ông C. có vi phạm về đạo đức, lối sống nên bước đầu tạm đình chỉ công tác ông C. để xử lý kỷ luật.

Tác giả: H.M

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ