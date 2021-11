Tạm đình chỉ cán bộ công an huyện rút súng chĩa thẳng nữ nhân viên y tế

Your browser does not support the video tag.

Một cán bộ công an rút súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang



Vụ việc xảy ra vào tối 11-11 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) khiến cán bộ y tế ở đây một phen hốt hoảng và bức xúc. Tối cùng ngày, Nguyễn Duy Ngọ mặc quần jean ngắn, áo đỏ không đeo khẩu trang đi cùng người nhà (một nữ không đeo khẩu trang và một nam) đưa một em bé đi cấp cứu.

Khi đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, do người đi cùng lẫn người nữ ôm em bé không đeo khẩu trang nên nhân viên y tế nhắc nhở phải tuân thủ quy tắc chống dịch 5K.

Ngọ lớn tiếng chửi thề, trong lúc chửi, trên tay phải của Ngọ cầm súng, màu đen.

Nhân viên y tế chưa kịp phản ứng thì Ngọ xô nhân viên y tế và chĩa thẳng súng vào người.

Người đàn ông đi cùng can ngăn nhưng Ngọ vẫn tiếp tục chửi tục tĩu, vung tay chĩa súng đi nhiều hướng.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết khi đang trực thì con của Ngọ bị sặc sữa phải đưa đi cấp cứu. Do vội nên không đeo khẩu trang và nóng ruột dẫn đến mất bình tĩnh.

Về hành động rút súng của Ngọ, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng quá khích, thiếu chuẩn mực và vi phạm các quy định của ngành.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ và sẽ thông báo kết quả xử lý.

Trao đổi liên quan đến hướng xử lý cán bộ công an Nguyễn Duy Ngọ, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết phải chờ thông tin điều tra. Tuy nhiên, một vụ việc mới đây Tuổi Trẻ đã đăng tải, một giám đốc doanh nghiệp dùng súng bắn đạn cao su đe dọa tài xế đã bị xử 18 tháng tù giam về tội "đe dọa giết người".

Tác giả: MAI VINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ