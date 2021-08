Taliban tung tấm ảnh nhái 'cắm cờ chiến thắng trên đảo Iwo Jima' chế giễu quân đội Mỹ

Tấm ảnh Taliban tung ra (trái) để chế nhạo bức ảnh cắm cờ trên đảo Iwo Jima nổi tiếng.

Trong một hình ảnh cụ thể được công bố, các thành viên tiểu đoàn Badri 313 của Taliban dường như chế nhạo tấm ảnh năm 1945 của nhiếp ảnh gia Mỹ Joe Rosenthal chụp cảnh lá cờ chiến thắng được cắm trên đỉnh núi Suribachi trong trận chiến Iwo Jima.

Trận Iwo Jima (diễn ra từ ngày 19/2 đến 26/3/1945) là trận đánh thuộc mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai giữa Mỹ và Đế quốc Nhật Bản tại đảo Iwo Jima mà phần thắng thuộc về quân Mỹ.

Trong hình ảnh của Taliban, các chiến binh thuộc Badri 313, mà một số người gọi là đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Taliban, mặc đồng phục ngụy trang đầy đủ, với ủng chiến đấu, thiết bị chiến thuật và kính nhìn đêm.

Các bức ảnh tương tự được công bố trong những ngày gần đây cho thấy các chiến binh Taliban mang theo vũ khí và thiết bị do Mỹ hoặc các quốc gia đồng minh cung cấp, bao gồm súng M4 và những gì có vẻ là súng quang học chiến đấu tiên tiến Trijicon, hoặc ACOG.

Những hình ảnh này là một sự khác biệt đáng chú ý so với những mô tả trước đây về các chiến binh Taliban, những người hiếm khi xuất hiện với vũ khí hạng nặng hoặc trong trang phục quân sự đầy đủ, chiến lợi phẩm do quân đội Afghanistan để lại.

"Khi một nhóm vũ trang có được vũ khí do Mỹ sản xuất, đó là một biểu tượng trạng thái", Elias Yousif, phó giám đốc tại Trung tâm Giám sát Hỗ trợ An ninh của tổ chức nghiên cứu Chính sách Quốc tế, nói với The Hill. “Đó là một chiến thắng tâm lý. ”

Ông Yousif nói thêm rằng phần lớn thiết bị có thể sẽ không được sử dụng, do nhóm Taliban thiếu đào tạo nên không thể vận hành nhiều loại máy bay, bao gồm 45 máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk và 4 máy bay vận tải C-130.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nói với các phóng viên tuần trước: “Chúng tôi không có một bức tranh hoàn chỉnh về số thiết bị quân sự đã mất, nhưng chắc chắn một phần lớn trong số đó đã rơi vào tay Taliban”.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong