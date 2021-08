Các đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên đài RT ngày 15-8. Dinh thự trên là của nguyên soái quân đội Afghanistan Abdul Rashid Dostum, một đồng minh thân cận của Mỹ.

Một nhóm thành viên Taliban ngồi uống trà bên trong dinh thự toạ lạc ở TP Mazar-i-Sharif. Dường như bộ ấm trà được mạ hoặc làm bằng vàng. Có tay súng ngồi thư giãn trên ghế bành, trong khi vài tay khác nhìn xung quanh tỏ vẻ choáng ngợp trước vẻ xa hoa của dinh thự. Có thể nhận thấy dinh thự được trang hoàng bởi nhiều đồ nội thất đắt tiền.

Your browser does not support the video tag.

Taliban thưởng trà trong dinh thự xa hoa của lãnh chúa Afghanistan

TP Mazar-i-Sharif ở miền Bắc Afghanistan bị Taliban chiếm giữ ngày 14-8 sau khi lực lượng chính phủ được cho là đầu hàng.

Một nhóm thành viên Taliban ngồi uống trà bên trong dinh thự. Ảnh: Twitter

Trong khi đó, nguyên soái Dostum, đồng thời là một lãnh chúa lâu năm, từng liên kết với Liên minh phương Bắc được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc xung đột tại Afghanistan năm 2001. Theo đài RT, người này tuyên bố "bảo vệ TP Mazar-i-Sharif khỏi tay Taliban" nhưng ông ta bỏ trốn sau khi lực lượng chính phủ đầu hàng.

Cựu Thống đốc tỉnh Balkh Atta Mohammad Noor nói với các phương tiện truyền thông rằng ông ta là người chỉ huy lực lượng dân quân địa phương lúc hàng phòng thủ của TP Mazar-i-Sharif bị sụp đổ. Ông Noor xác nhận mình và ông Dostum đã trốn thoát và hiện an toàn.

Nguyên soái Dostum được xem là một nhân vật "gần như huyền thoại", từng kiểm soát các vùng đất rộng lớn của Afghanistan.

Một số người bày tỏ sự thất vọng rằng các thành viên Taliban đã thưởng thức một "bữa tiệc trà" trong "lâu đài" được cho là xây dựng bằng tiền thuế của người dân Mỹ. Chính trị gia Anh kiêm cựu binh sĩ Henry Bolton nói: "Trong khi tướng Dostum sống xa hoa thì nhiều người lính của ông ta không được trả tiền. Một trong những lý do cho sự sụp đổ của quân đội Afghanistan".

Trong những năm hợp tác với Mỹ, ông Dostum đối mặt với những cáo buộc tham nhũng và vi phạm nhân quyền.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người Lao Động