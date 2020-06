Tài xế tông mẹ bầu sảy thai có nồng độ cồn 6,1 miligam/1 lít khí thở

Chiều 14/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ một vụ tai nạn giao thông khiến một thai phụ sảy thai vào tối qua 13/6. Cụ thể, khoảng 22h30 tối 13/6, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy.

"Qua điều tra, chúng tôi xác định chiếc xe máy do một người đàn ông say xỉn tông vào một chiếc xe máy khác do một cặp vợ chồng điều khiển. Trong đó, người vợ đang mang thai 32 tuần tuổi, nhập viện cấp cứu. Hiện thai nhi 32 tuần tuổi đã không qua khỏi. Về phần bố mẹ thai nhi chỉ bị thương nhẹ, đang điều trị tại bệnh viện", vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook

Sáng 15/6, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, cơ quan chức năng đã xác định tài xế xe máy là Đào Quang Ngọc (SN 1990 trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện nay tại Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội).

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và kết quả, tài xế Ngọc có nồng độ cồn 6,1 miligam/1 lít khí thở, trong khi mức khung phạt cao nhất về nồng độ cồn hiện là 0,4 mi li gam/1 lít khí thở.

Liên quan đến vụ tai nạn này, trao đổi với PV Báo Giao thông, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Trong vụ việc này, thai phụ ở tháng thứ tám (32 tuần) sảy thai, mất con. Tuy nhiên, hậu quả này chưa được xác định là "làm chết người".

Theo quy định của pháp luật thì phụ nữ chưa sinh con, thì đứa trẻ chưa được gọi là người pháp lý, sảy thai không được xác định là hậu quả "chết người" nên gây TNGT làm nạn nhân sảy thai không phải là căn cứ xác định hậu quả nghiêm trọng.

Luật sư Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ xác định mức độ say xỉn, nồng độ cồn của thanh niên này, đồng thời làm rõ hành vi, yếu tố lỗi của thanh niên này đối với vụ tai nạn. Hành vi của thanh niên này là điều khiển phương tiện khi cơ thể có nồng độ cồn, chở quá số người quy định, có thể là thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn...

Bởi vậy, cơ quan công an áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên này là cần thiết để có những hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

