Tài xế lùi ô tô như bay để chạy trốn CSGT, hành động sau đó còn đáng lên án hơn

Đoạn clip ghi lại pha lùi xe chạy trốn CSGT bất chấp nguy hiểm được tài khoản Facebook có tên N.B hào hứng đăng tải kèm dòng trạng thái "pha lùi xe cũng đáng nể lắm chứ". Tuy nhiên, không những không được nể, tài xế trong clip còn nhận chỉ trích dữ dội.

Cụ thể, khoảng 15h chiều ngày 22/2 tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường thì bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên người này lùi xe, bỏ chạy không chấp hành.

Tài xế khoe màn lùi xe né chốt CSGT, 1 phút gây bức xúc

Trong đoạn video khoảng 1 phút, chiến sĩ công an truy đuổi không được liền quay lại lấy xe công vụ. Trong khi đó, tài xế lùi xe như bay để chạy trốn. Đi được khoảng 500m đến khu vực ngã 3, tài xế rẽ trái tăng ga phóng mất.

Hành vi bỏ chạy của tài xế lập tức vấp phải sự lên án của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bức xúc với sự liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm của người cầm lái xe ô tô. Không những không nhận ra cái sai của mình, anh còn khoe lên facebook như thể đây là hành động đáng khen vậy.

"Hành vi rất đáng lên án, chẳng có nể với khen gì ở đây cả. Bắt được tước luôn bằng, cấm lái xe vĩnh viễn".

"Lùi kiểu đó gặp con nít thì sao? trốn phạt vài triệu sự cố lại báo thiên hạ. Trường hợp này tước bằng luôn chứ đạo đức kiểu này sớm muộn cũng gây họa".

"Trốn tránh phạt vài triệu đồng, lùi kiểu này xui nhẹ thì ủi móp xe, nặng ủi trúng người thì bán nhà mà đền. Tốt nhất sai thì chấp hành lập biên bản".

Cá nhân tôi không chấp nhận được hành động này chứ đừng nói là nể, thậm chí còn lên án", một số bình luận của dân mạng.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc