Tài sản đại gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tăng mạnh

Diễn biến rung lắc trên thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây đang ảnh hưởng đáng kể đến nhóm cổ phiếu liên quan đến gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa.

Cụ thể, trong phiên 17/3, cổ phiếu DQC của Bóng đèn Điện Quang điều chỉnh giảm 1,98% xuống còn 24.800 đồng sau hai phiên tăng giá mạnh (lần lượt tăng trần 6,83% trong ngày 15/3 và tăng 4,33% trong phiên 16/3).

Trong tuần trước đó, DQC liên tục 5 phiên liền không tăng giá và chịu áp lực chốt lời đáng kể của nhà đầu tư. Dù vậy, với hai phiên tăng ở đầu tuần này, các thiệt hại của 5 phiên giảm trước đó đã được lấp đầy. Cổ phiếu đạt đỉnh 25.300 đồng trong phiên 16/3/2021.

Mức giá của DQC đã phục hồi rất mạnh so với đáy thiết lập hồi tháng 3 năm ngoái. Đến nay, giá cổ phiếu DQC đã về vùng đỉnh, tăng 76,31% so với đáy và tăng tới 39,33% so với hồi đầu năm nay.

Diễn biến giá cổ phiếu DQC trong vòng 1 năm qua (ảnh chụp màn hình)

Điều này cũng đồng nghĩa với giá trị tài sản của các thành viên trong gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa tăng mạnh.

Theo báo cáo quản trị công ty năm 2020 do Điện Quang vừa công bố, tại ngày 31/12/2020, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này đang sở hữu 2,52 triệu cổ phiếu DQC, chiếm tỷ lệ 7,33% vốn điều lệ.

Trong khi vợ con của ông Hưng không nắm cổ phần tại doanh nghiệp thì bà Trần Thị Xuân Mỹ (mẹ Chủ tịch HĐQT) nắm trên 1,22 triệu cổ phiếu tương ứng tỉ lệ 3,56%.

Bà Hồ Thị Kim Thoa - chị gái ông Hồ Quỳnh Hưng vẫn còn nắm 6.415 cổ phiếu chiếm tỉ lệ khiêm tốn 0,02%. Các con gái của bà Thoa, ngoài nắm giữ những vị trí quan trọng trong Điện Quang cũng sở hữu lượng cổ phần rất lớn.

Cụ thể, bà Nguyễn Thái Nga đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Điện Quang nắm giữ trên 4,12 triệu cổ phiếu DQC, chiếm tỉ lệ 12,01% và đang là cổ đông cá nhân lớn nhất tại đây.

Con gái thứ hai của bà Thoa là bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê - Giám đốc Ban Dự án cũng sở hữu 2,23 triệu cổ phiếu DQC, chiếm tỉ lệ 6,49% và là cổ đông lớn.

Đáng chú ý, trong năm 2020, ông Hồ Đức Lam đã mua vào trên 1,6 triệu cổ phiếu tương ứng 6% vốn điều lệ Điện Quang, trở thành cổ đông lớn. Trước đó, ông Lam không hề nắm giữ cổ phần nào.

Báo cáo tài chính hợp nhất tự lập của Điện Quang cho thấy, trong quý 4/2020, doanh thu thuần của công ty tăng mạnh 30,7% so cùng kỳ lên 295,6 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 186,7% lên 10,96 tỷ đồng. Theo đó kéo doanh thu cả năm lên 939,92 tỷ đồng, tăng 13,9% so với năm 2019 nhưng lãi sau thuế lại chỉ bằng 60,9% năm 2019, đạt gần 18 tỷ đồng.

Theo giải thích của lãnh đạo Điện Quang thì tình trạng giảm lãi so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí bán hàng, chi phí quản lý tăng vì phát sinh chi phí phòng dịch Covid-19, phân bổ chi phí phần mềm ERP cũng như đầu tư cho hoạt động đẩy mạnh sản phẩm công nghệ ra thị trường.

Giá cổ phiếu RDP trong 1 năm trở lại đây (ảnh chụp màn hình)

Một doanh nghiệp khác cũng mang đậm dấu ấn đại gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa là Rạng Đông Holding, doanh nghiệp hoạt động trong ngành nhựa, do ông Hồ Đức Lam làm Chủ tịch HĐQT.

Tại đây, ông Hồ Đức Lam sở hữu gần 26,35 triệu cổ phiếu RDP tương ứng tỉ lệ sở hữu lên tới 64,15% vốn điều lệ.

Các con của ông Lam là Hồ Đức Dũng và Hồ Hoàng Mai nắm lần lượt lượng cổ phiếu khiêm tốn 1,3 nghìn và 3,6 nghìn cổ phiếu RDP. Ông Hồ Đức Dũng cũng là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Nhựa Rạng Đông.

Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng có hơn 14,2 nghìn cổ phiếu RDP tương ứng 0,03% ở doanh nghiệp này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, giá cổ phiếu RDP ở mức 11.900 đồng và đã tăng hơn 35% trong vòng 1 tháng qua, tăng 85% so với 1 năm trước. Còn nếu so với đáy 5.923 đồng cổ phiếu hồi cuối tháng 3 năm ngoái, RDP đã tăng giá gấp đôi (tăng 100,91%).

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí