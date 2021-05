Tai nạn lao động, một thợ hồ tử vong do bị điện giật ở Bình Dương

Theo thông tin từ Công an thành phố Thuận An (Bình Dương), khoảng 14 giờ ngày 27/5 tại công trình xây dựng nhà trọ trên đường Bình Chuẩn 21, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một thợ hồ bị điện giật tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ông Lê Xuân S. (SN1969) có hộ khẩu thường trú huyện Hậu Lộc (Hà Tĩnh) đang cùng vợ làm hồ cho công trình nhà dân ở Bình Chuẩn dưới trời mưa lâm râm, ông S đẩy xe rùa chở vật liệu xây dựng nhưng không may đụng phải máy trộn hồ và bất ngờ bị điện giật ngã ra đất tím tái.

Sau khi thấy ông S bất tỉnh, vợ ông đã tri hô và cùng với một số người lao động kiểm tra và nhanh chóng ngắt điện ngay khi phát hiện ra hiện tượng rò rỉ điện tại máy trộn hồ, đồng thời đưa ông S vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông S đã tử vong.

Sau khi nhận thông tin, Công an TP. Thuận An đã kịp thời có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, đồng thời bảo vệ hiện trường.

Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ cái chết của ông Lê Xuân S.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: sao.baophapluat.vn