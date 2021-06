Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Hưng Yên: Xe Vios lấn làn

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, theo thông tin từ Cục CSGT, xe tải không truyền tín hiệu giám sát về trung tâm kiểm soát nên việc quản lý bị vô hiệu, trong khi đây là việc bắt buộc với loại xe kinh doanh vận tải.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Qua khám nghiện hiện trường, công an xác định ôtô 5 chỗ lấn làn đường và gây tai nạn với xe tải. Các nạn nhân trên xe con đều tử vong do đa chấn thương.

Tài xế xe tải là Nguyễn Đình Quyết (sinh năm 1985, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) khai mua xe ở Thái Nguyên nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Ngày 13/6, anh Quyết chở hàng từ Long Biên (Hà Nội) về Thái Bình thì xảy ra tai nạn.

Qua kiểm tra, tài xế xe tải không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy; tài xế ôtô con chưa có kết quả.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/6 tại Km 9 500 đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Lúc này, xe ô tô tải mang BKS 20C-017.59 do anh Nguyễn Đình Quyết (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển, di chuyển theo hướng huyện Yên Mỹ - TP.Hưng Yên đã va chạm với xe ô tô con hiệu Toyota Vios mang BKS 89A-104.50 do anh Trần Văn Đ. (SN 1990, ở Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển.

Thời điểm tai nạn, trên xe con có chị Lê Thị N. (SN 1991, quê quán tại xã Vân Du, huyện Ân Thi, thường trú tại phường An Tảo, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) và cháu Nguyễn Hải Q. (SN 2017, con của chị N.). Vụ tai nạn khiến anh Đ., chị N. và cháu Q. tử vong tại chỗ, 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Xe con thời điểm lấn làn đâm xe tải.

