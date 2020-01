Sự thật về “bùa hộ mệnh” giúp tiêu diệt nồng độ cồn

Uống một viên tẩy hết nồng độ cồn?

Thời gian gần đây, không ít “ma men” khi bị CSGT dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn và cũng đã bị xử lý thật “gắt”. Trước những thông tin này, trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm giải rượu với những lời quảng cáo giống như một “vị thần” cứu cánh đấng mày râu.

Chỉ cần gõ cụm từ “sản phẩm giải rượu” trên mạng xã hội thì sẽ ra hàng nghìn kết quả từ thuốc giải rượu nam dược cho đến thuốc giải rượu tốt nhất của Mỹ, Nhật, Hàn...

Lần theo một địa chỉ đang được khá nhiều người tìm kiếm và đặt mua, PV đã gọi điện đến số điện thoại 097811xxxx thì đầu dây bên kia một giọng nữ trả lời rất kỹ lưỡng: “Đây là sản phẩm giải rượu được nhập từ Mỹ về nên số lượng rất có hạn. Loại này chỉ cần uống một viên thì dù có uống 2 hay 10 cốc bia cũng không còn nồng độ cồn trong người nữa. Viên giải rượu của Mỹ này có thể uống trước hoặc sau khi uống bia, rượu khoảng 30 phút đều được”.

Khi PV thắc mắc về công dụng thật sự của loại “thần dược” này thì người bán hàng trả lời theo kiểu lấp lửng: “Khách hàng cứ mua về dùng thử là biết ngay công dụng của nó. Hỏi nhiều làm gì. Dạo này thuốc giải rượu đang “cháy” hàng rồi. Cứ cho địa chỉ là được ship đến tận nơi. Viên giải rượu có giá 70 nghìn đồng/viên (cả tiền ship hàng-PV)”.

Nhiều người tìm đến sản phẩm giải rượu để cứu cánh.

Không kịp để PV hỏi thêm gì người bán hàng đã vội vàng cúp máy. Để tìm hiểu thêm thông tin, PV tiếp tục tìm đến một “cửa hàng online” bán giải rượu nam dược với cái giá khá rẻ được quảng cáo là hàng xuất xứ từ Hàn Quốc. Theo lời của chị Ng., chủ “cửa hàng” thì giải rượu nam dược là dạng nước nên chỉ bán với giá 49 nghìn đồng. Và sản phẩm này được điều chế từ những loại thảo dược nên rất tốt cho sức khỏe và an toàn.

Khi PV bày tỏ vì sao sản phẩm lại có giá rẻ như vậy thì chị Ng. cho hay: “Nhập được rẻ thì bán với giá rẻ thôi. Hơn nữa, cửa hàng tôi thường bán với số lượng lớn nên chỉ lấy lãi một chút thôi. Đây là sản phẩm chuyên dùng cho người đã sử dụng bia rượu, nó giúp chuyển hóa nồng độ cồn trong người sang một dạng khác nên cứ yên tâm mà sử dụng”.

Cũng theo lời chị Ng., chỉ mấy ngày hôm nay chị đã nhận được không ít các đơn hàng từ khắp các nơi mua sản phẩm giải rượu này. “Phải nói nó đang được bán “đắt như tôm tươi”, vì rẻ nhưng chất lượng nên nhiều người dùng lắm. Thuốc này ở Việt Nam không đâu bán cả, chỉ có nhập khẩu thôi”, chị Ng. cho biết.

PV ngỏ ý muốn đến tận nơi để nhìn thấy sản phẩm tận mắt rồi mua với số lượng lớn nhưng chị Ng. từ chối. Chị Ng. cũng như rất nhiều “con buôn” khác chỉ bán hàng qua mạng chứ không bán trực tiếp.

Coi chừng “tiền mất tật mang”

Để kiểm chứng thêm về những sản phẩm giải rượu đang được bán tràn lan trên mạng xã hội, PV đã tìm đến một quầy thuốc trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) thì được nhân viên ở đây lắc đầu và cho biết không có sản phẩm nào làm giảm nồng độ cồn trong máu. Họ chỉ có những sản phẩm giúp hỗ trợ giảm say rượu, giảm đau đầu mệt mỏi, giúp ngăn chặn những tác hại của rượu đối với cơ thể. “Cũng đã có nhiều vị khách vào đây hỏi có loại thuốc nào giải rượu được 100% không? Nghe vậy chúng tôi đều lắc đầu, hỗ trợ giảm say thì có chứ giải rượu 100% thì là do họ nói quá thôi”, nữ nhân viên bán hàng nói.

Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về việc nhiều “ma men” dùng sản phẩm giải rượu để tiêu diệt nồng độ cồn, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm (Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội) cho rằng: “Theo quy định, tất cả những người sử dụng phương tiện không được uống rượu bia, dù là có mùi cũng bị phạt. Vậy nên, rất nhiều người đã lợi dụng vào điều này để đưa ra các bài thuốc hoặc sản phẩm giải rượu kiếm tiền.

Thực tế, trên thị trường chưa có bất kỳ sản phẩm nào giúp chống say rượu hoặc giải rượu nhanh. Một số bài thuốc dân gian giải rượu phải có thời gian dài. Dù có uống ngay lúc đó đi chăng nữa cũng không thể đẩy hết mùi rượu”.

Cũng theo Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Xiêm, khi một số người sử dụng những loại sản phẩm giải rượu không rõ nguồn gốc sẽ có hại cho cơ thể và không kiểm soát được hành vi. Các bài thuốc hay sản phẩm giải rượu không có tác dụng dụng đối với những người uống rượu bia khi ra đường.

“Vì thế, chúng ta không nên tin vào những lời quảng cáo tràn lan trên mạng. Hãy tuân thủ đúng luật và quy định đã đề ra để bảo vệ cho chính mình và người thân, để không phải sử dụng đến các sản phẩm giải rượu không rõ nguồn gốc”, ông Xiêm khuyến cáo.

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin