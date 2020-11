Sóng lớn nuốt chửng bờ biển An Bàng, hàng loạt nhà hàng bị sụt lún, đổ vùi

Dãy nhà hàng ở bờ biển An Bàng đổ vùi xuống sau bão

Sáng 15-11, hàng loạt nhà hàng dọc bờ biển An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam do ảnh hưởng của bão, rạng sáng nay nước biển dâng cao, sóng đánh từ đêm qua khiến bờ bị xói lở, nhiều khu nhà hàng bằng gỗ bị sụp xuống. Một số móng nhà hàng bị nứt toác, sập, nhiều hạng mục bị đổ vỡ nghiêm trọng.

Theo người dân, mặc dù bão số 13 đi qua khu vực Hội An chỉ ảnh hưởng chứ không trực tiếp nhưng gây thiệt hại quá nặng nề cho người dân. Nhiều chủ nhà hàng cho biết sạt lở làm họ thiệt hại hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng đến việc buôn bán.

Dãy nhà hàng dọc bờ biển An Bàng bị sóng đánh tan hoang

Ông Đinh Văn Chinh - chủ nhà hàng ở biển An Bàng - cho biết từ rạng sáng nay, nước biển dâng cao cộng với sóng đã gây xói lở móng của nhà hàng, khiến nhiều dãy nhà gỗ bị sụp xuống. Nước biển gây xói lở, tạo thành hàm ếch, nuốt chửng bờ.

"Đến sáng nay kiểm tra thì thấy dãy nhà hàng của mình tan hoang, nói chung là thiệt hại hàng trăm triệu" - ông Chinh xót xa.

Chính quyền phường Cẩm An cho hay ảnh hưởng của trận bão khiến bờ biển khu vực này sạt lở nghiêm trọng hơn, nhiều nhà hàng hải sản dọc bờ bị hư hại nặng, hiện địa phương đang thống kê thiệt hại.

Bãi biển An Bàng, Hội An vào top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CCNGo - chuyên trang về du lịch châu Á của CNN - bình chọn.

Móng của hàng loạt nhà hàng sụp đổ

Khung cảnh tan hoang tại bờ biển An Bàng

Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, tạo thành hàm ếch

