Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ mất Phan Văn Đức và hơn thế nữa

"Chảy máu lực lượng" là thực trạng kéo dài suốt 20 năm qua ở Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An kể từ khi V.League bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Ngoài điểm sáng giành chức vô địch ở mùa giải 2000-2001 và 2011, họ dành cả quãng thời gian còn lại để "đào tạo trụ cột cho đội bóng khác". Những cầu thủ trưởng thành từ Sông Lam Nghệ An, có tên tuổi, sau khi đáo hạn hợp đồng với đội bóng quê hương đều tìm bến đỗ mới có tương lai hơn, tiền bạc và đãi ngộ cao hơn.

Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ xuống hạng. Ảnh: VPF

Sông Lam Nghệ An dù mất đi trụ cột mỗi mùa giải nhưng họ vẫn đứng vững trong nhóm trụ hạng nhờ lứa cầu thủ trẻ kế cận chất lượng và những ngoại binh biết ghi bàn. Nhưng "công thức" đó đã ngày càng không còn phù hợp trong bối cảnh tuyến trẻ của Sông Lam Nghệ An đã lép vế so với Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội, Viettel... Bên cạnh đó, họ cũng không có tiềm lực để mua những ngoại binh đủ tốt, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cuộc khủng hoảng ở Sông Lam Nghệ An là điều đã được dự báo từ trước. Kế hoạch cải tổ thượng tầng ở thời điểm này là quá muộn. Hay nói đúng hơn, khi đội bóng xuống đáy và khó gượng dậy, những người đứng đầu mới "bỏ chạy".

Hơn nữa, việc ông Nguyễn Hồng Thanh từ chức Chủ tịch câu lạc bộ nhưng vẫn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Lam Nghệ An cũng xem như câu chuyện "bình mới rượu cũ". Một tương lai được dự đoán thậm chí còn thụt lùi hơn, nếu không có sự cải tổ toàn diện.

Sông Lam Nghệ An đang đối diện với thực tế là cận kề nhất nguy cơ xuống hạng. Họ ở đáy bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu ở V.League 2021 và các cầu thủ không còn nhiều động lực. Sân Vinh từ nhiều mùa giải gần đây đã vắng vẻ.

Và họ tiếp tục đối diện với thực tế phũ phàng hơn là tiếp tục chia tay với các trụ cột sau mùa giải này. Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh hay Văn Hoàng là những cái tên đã được đặt lên thị trường chuyển nhượng.

Phan Văn Đức đang là linh hồn của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Mới đây, trả lời báo chí tỉnh nhà, tiền vệ Phan Văn Đức đã nói rằng: "Hiện tại tôi chưa nhận lời sang thi đấu cho bất cứ câu lạc bộ nào khác, vì thế mọi thông tin mà báo chí đưa ra đều không chính xác. Hiện tại Sông Lam Nghệ An rất khó khăn, mặc dù năm nay Đức hết hợp đồng với câu lạc bộ nhưng ở thời điểm này, Đức chỉ muốn cống hiến hết mình và cùng anh em sớm trở lại để giúp câu lạc bộ trụ hạng".

Đấy là điều mà Sông Lam Nghệ An có thể tạm thời yên tâm ở giai đoạn giữa mùa giải. Còn trường hợp cuối mùa giải, nếu họ không thể trụ hạng sẽ không thể giữ chân Phan Văn Đức cũng như các đồng đội của anh thuộc biên chế đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ này dù có yêu Sông Lam Nghệ An đến mấy thì cũng khó chấp nhận bỏ qua tiền đồ của mình để xuống chơi ở hạng Nhất.

Sông Lam Nghệ An có thể mất Phan Văn Đức và nhiều trụ cột khác mùa này. Đó như một quy luật vẫn thường diễn ra trước đây. Nhưng cái mất lớn hơn là chất bóng đá xứ Nghệ và niềm tin từ người hâm mộ. Lời xin lỗi của ông Nguyễn Hồng Thanh đã quá muộn, hay nói đúng hơn là không còn giá trị ở thời điểm bóng đá xứ Nghệ xuống đáy.

Tác giả: Phạm Đình

Nguồn tin: Báo Lao Động