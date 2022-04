Bất chấp những cảnh báo từ chính quyền địa phương, rất đông du khách vẫn đứng trên đập để xem cảnh thủy triều lên. Thậm chí, một cô gái "cả gan" leo xuống dưới đập để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng. Bất ngờ, cơn sóng lớn ập tới quật ngã cô gái và kéo ra xa bờ. Được biết, sự việc xảy ra hôm 16/4 tại một khu vực sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cô gái bị sóng kéo tuột ra ngoài (Ảnh cắt từ clip).

Theo các nhân chứng, ban đầu cô gái đứng ở trên cao để quay cảnh thủy triều. Sau đó, cô đã xuống phía dưới vì muốn quay cận cảnh hơn. Tuy nhiên, sóng lớn đến bất chợt không ai lường trước được. Dù cố gắng chạy thật nhanh để thoát thân nhưng sóng dữ vẫn "lôi tuột" nạn nhân ra ngoài. Rất may có người ở gần đó đã chạy tới và đưa cô gái lên bờ an toàn.

Your browser does not support the video tag.

Sóng dữ như "thủy quái" trên sông bất ngờ cuốn phăng du khách

Tiền Đường vốn là con sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang. Sông dài gần 670km, đi qua các tỉnh gồm Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến và thành phố Thượng Hải rồi đổ ra Thái Bình Dương.

Những đợt thủy triều trên sông Tiền Đường (Ảnh cắt từ clip).

Thủy triều sông Tiền Đường vốn nổi tiếng là những trận thủy triều lớn nhất thế giới. Trong đó, tại khu vực đổ ra biển là nơi thường xuyên có những con sóng "hung tợn" bậc nhất, được ví như "thủy quái". Thậm chí, sóng ở đây còn "hung dữ" hơn các sóng ở những con sông nổi tiếng như Hoàng Hà, Trường Giang. Theo lý giải từ góc độ khoa học, thủy triều ở đây lớn bất thường do đặc điểm địa hình, yếu tố thủy văn và khí hậu đặc biệt.

Theo số liệu ghi lại, những con sóng lớn trên sông Tiền Đường có thể đạt tốc độ 43km/h, cột sóng cao tới 10m. Nguyên nhân do cửa sông hình phễu nên sóng càng "dữ tợn" hơn khi ập vào bờ.

Để "chiến đấu" với những đợt sóng dữ, người xưa đã sớm thiết kế con đê biển lớn, giúp "phòng thủ" thủy triều có khả năng "hủy diệt". Được biết, con đê chắn sóng có tuổi đời hàng thế kỷ với kết cấu vững chắc, từ lâu trở thành một trong ba công trình lớn từ thời Trung Quốc cổ đại, bên cạnh Vạn Lý Trường Thành và kênh đào Bắc Kinh - Hàng Châu.

Đôi khi sóng quá mạnh ập vào bờ khiến người dân đứng xem "không kịp trở tay" (Ảnh: News).

Nhưng bất chấp sự nguy hiểm, từ lâu, mỗi đợt sóng triều ập tới lại thu hút rất đông du khách đứng sát bờ đê để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này. Theo người dân địa phương, thời điểm quan sát ấn tượng nhất thường diễn ra vào khoảng giữa tháng 8 âm lịch hàng năm.

Tác giả: Quốc Việt

Nguồn tin: Báo Dân trí