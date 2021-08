Sở GD&ĐT Thanh Hóa thông tin vụ thiết bị dạy học bị phản ánh kém chất lượng

Liên quan đến các gói thầu tại Sở GD&ĐT, ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 45/CSKT-P9 về Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa và các công ty, đơn vị có liên quan. Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với bà Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều thuộc cấp; Giám đốc và kế toán Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá BTC VALUE, để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".