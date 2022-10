SLNA - HAGL và 5 cuộc đối đầu ấn tượng nhất tại V.League

1. SLNA 1-0 HAGL (tháng 3/2004)

Vòng 9 V.League 2004 chứng kiến trận đấu giữa SLNA và HAGL trên sân Vinh. Thời điểm đó, HAGL đang vững vàng ở ngôi đầu bảng sau 8 trận bất bại (7 thắng, 1 hòa) còn SLNA trong tư thế bám đuổi chính đối thủ.

Ngay ở phút thứ 2, thần đồng Phạm Văn Quyến đã khiến các khán đài sân Vinh bùng nổ với bàn thắng mở tỉ số. Văn Quyến đi bóng qua 3 cầu thủ của HAGL trước khi tung cú sút về phía góc xa, hạ gục thủ thành Văn Hạnh. Siêu phẩm của Văn Quyến cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở trận này, Văn Quyến làm lu mờ hoàn toàn Kiatisak Senamuang. Dù vậy, tới cuối mùa, HAGL vẫn là đội giành chức vô địch và Kiatisak được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Văn Quyến khiến Kiatisak lu mờ

2. HAGL 3-2 SLNA (tháng 3/2008)

Ở V.League 2008, HAGL tiếp đón SLNA trên sân nhà Pleiku. Dù cả SLNA và HAGL đều bị tụt lại so với Gạch Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương song màn so tài giữa 2 đội vẫn thu hút lượng lớn khán giả tới sân theo dõi.

Dù thi đấu trên sân khách song SLNA mới là đội vượt lên với liên tiếp 2 bàn thắng của Benjamin (phản lưới nhà ở phút thứ 39) và Văn Bình ở phút thứ 60. Tuy nhiên, Agostinho đã mở màn cho cuộc lội ngược dòng của HAGL ở phút 62, trước khi tiền đạo Tăng Tuấn lập cú đúp (phút 83, phút 86) để mang về thắng lợi chung cuộc 3-2 cho đội chủ nhà.

Kết thúc mùa giải V.League 2008, HAGL xếp thứ 7 còn SLNA chỉ xếp vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

3. SLNA 2-2 HAGL (tháng 6/2011)

Trận đấu tại vòng 18 V.League 2011 chứng kiến màn trình diễn tốt đến từ HAGL, bất chấp việc phải làm khách tới sân Vinh. Evaldo là người mở tỉ số giúp HAGL dẫn trước.

Dù vậy, SLNA ó 2 bàn thắng tương đối may mắn để vươn lên do công của tiền đạo Diogo Fagan và 1 bàn phản lưới nhà của thủ thành Tuấn Mạnh. Những tưởng chiến thắng sẽ ở lại sân Vinh thì quả phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Võ Minh Trí đã giúp HAGL có 1 điểm ra về. Người ghi bàn từ chấm đá phạt đền vẫn là tiền đạo Evaldo.

SLNA giành chức vô địch V.League 2011

Kết thúc mùa giải, SLNA vẫn là đội lên ngôi vô địch với 49 điểm trong khi HAGL chỉ xếp ở vị trí thứ 9 với 32 điểm. Đây cũng là mùa giải được xem là xuất sắc nhất của đội bóng xứ Nghệ.

4. SLNA 3-1 HAGL (tháng 7/2018)

Cuộc đối đầu giữa SLNA và HAGL tại V.League 2018 mang tính chất đặc biệt, khi cả 2 đội đều sở hữu những người hùng trở về từ chiến tích Thường Châu. Bên phía SLNA là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh còn HAGL là những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường…

Ngay ở phút thứ 13, Văn Đức có đường chọc khe thuận lợi để Olaha băng xuống dứt điểm ghi bàn mở tỷ số. Đến phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, tới lượt Xuân Mạnh đóng vai người hùng khi bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

Công Phượng gỡ lại 1 bàn cho HAGL ngay đầu hiệp 2, nhưng sai lầm của hậu vệ A Hoàng đã tạo điều kiện cho tiền vệ Xuân Toàn ấn định thắng lợi với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp SLNA nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 8, ngang bằng với kỷ lục của CLB Đồng Tâm Long An.

Kết thúc mùa giải V.League 2018, SLNA xếp vị trí thứ 4 còn HAGL ở vị trí thứ 10 chung cuộc.

5. HAGL 3-2 SLNA (tháng 7/2019)

Đúng 1 năm sau trận thua 3-1, HAGL có dịp tái đấu SLNA trên sân nhà Pleiku. 2 đội tạo ra màn rượt đuổi tỉ số kịch tính.

Tận dụng lợi thế sân nhà, các cầu thủ HAGL sớm có bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Văn Toàn ở phút thứ 22 sau pha phối hợp với Minh Vương.

Đến phút thứ 39, tiền vệ Khắc Ngọc có bàn thắng cân bằng tỷ số sau pha đá phạt đẹp mắt. Dù vậy, niềm vui của đội bóng xứ Nghệ ngắn chẳng tày gang, bởi Tuấn Anh thực hiện siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 40.

SLNA và HAGL tạo ra cuộc rượt đuổi kịch tính

Sang hiệp 2, đội khách SLNA cố gắng dâng lên để tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Dù vậy, SLNA đã phải nhận bàn thua thứ 3 sau khi Minh Vương phá bẫy việt vị, băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh, dứt điểm gọn gàng.

Đội khách chỉ có bàn rút ngắn cách biệt khi Tuấn Tài có đường căng ngang nguy hiểm, bóng bật chân các hậu vệ HAGL đi vào lưới. Chung cuộc, SLNA thất bại 2-3 trước HAGL.

Kết thúc mùa giải, cả SLNA và HAGL đều được 35 điểm và chia nhau hai vị trí 7, 8 trên bảng xếp hạng V.League 2019.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: bongda365.me