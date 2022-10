Sinh ra giữa tình người nơi đất trại

Trong tỉnh

Ôm cậu con trai trong lòng, chị Lữ Thị Thiên (SN 1988, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) gạt nước mắt vì vui sướng. Trong quãng đời khắc nghiệt nhất, đau khổ nhất do mất tự do vì phải trả giá cho tội lỗi của mình, chị đã may mắn được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.