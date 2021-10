Siết vòng vây giữa đêm, bắt 2 đối tượng cùng 2kg ma túy đá

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương đồng chủ trì, phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy vừa bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng bị bắt giữ.



Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm các đối tượng trú tại Lào tìm cách móc nối, hình thành đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới (khu vực huyện Thanh Chương) để đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Tang vật của vụ án.



Khoảng 0h30’ ngày 2/10, tại bản Tân Sáng, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Văn Quang (SN 1976, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) và Lê Văn Đồng (SN 1978, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương).

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 2kg ma túy dạng đá, 125 viên hồng phiến. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV