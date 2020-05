Sau “vết chàm” 2018, năm nay Sơn La chống tiêu cực thi cử ra sao?

12 bị cáo từng là giáo viên, cán bộ, lãnh đạo ngành Giáo dục của tỉnh Sơn La bị đưa ra xét xử trong vụ án gian lận thi cử năm 2018 gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT), Đỗ Khắc Hưng (cựu Trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT), Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng Phòng Chính trị tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu Thiếu tá, cựu đội phó đội Giáo dục Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đặng Hữu Thủy (nguyên Hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu). 8 người này bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Các bị can Huynh, Nga, Sọn bị truy tố thêm tội nhận hối lộ. 4 người bị truy tố về tội đưa hối lộ là Nguyễn Minh Khoa (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La), Hoàng Thị Thành (nguyên cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (giáo viên), Lò Thị Trường (làm tự do).