Đã làm rõ những "thỏa thuận tiền tỷ" trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Theo cáo trạng, bị can Đỗ Khắc Hưng là cán bộ Công an tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực chấm thi. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, bị can để một số người vào phòng xử lý bài thi trắc nghiệm để rút bài, sửa nâng điểm. Bị can Đinh Hải Sơn là cán bộ Công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh khu vực chấm thi, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Sơn nhận thông tin của 2 thí sinh nhờ Nga và Huynh nâng điểm. Bị can mở cửa cầu thang một địa điểm chấm thi để Nga lấy chìa khóa vào phòng rút bài thi, nâng điểm cho thí sinh.