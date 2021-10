Sát hại chị nuôi lấy tiền, vàng rồi dẫn bạn gái đi du lịch

Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa triển khai tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Trường thực nghiệm lại cảnh sát hại chị nuôi trong đêm. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Lâm Trường (SN 1995; ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) được cha mẹ bà L.T.K.A (SN 1986) nhận làm con nuôi từ bé. Gần đây, do nghiện game, ham mê cờ bạc nên Trường thiếu nợ hơn 100 triệu đồng, từ đó nảy sinh ý định sát hại người thân để cướp tài sản.

Sau khi sát hại chị nuôi, Trường tìm vàng và tiền mặt lấy đi. Ảnh thực nghiệm lại hiện trường do công an cung cấp

Vào tối 7-3, bà A. và con gái nhỏ được cha mẹ nhờ đến ngủ giữ nhà giùm để ông bà đi TP HCM khám bệnh. Lúc này, Trường dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu bà A rồi bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động.

Sau đó, Trường lấy được 3,5 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trường bị bắt giữ sau đó khi đang dẫn bạn gái đi du lịch tại Đà Nẵng. Vụ giết người, cướp tài sản này đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tác giả: T.Nốt

Nguồn tin: Báo Người lao động