Sập sàn Coolcat 'bao lời 100%': Thêm hàng trăm nạn nhân nộp đơn tố cáo

Công an TP Hà Nội: Cảnh báo "sập bẫy" sàn giao dịch GardenBO Công an TP Hà Nội vừa ra cảnh báo về việc sập bẫy sàn giao dịch GardenBO. Sàn này cho phép người chơi cá cược, đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỉ giá các đồng tiền ảo. Sàn chào lợi nhuận 10 - 80%/ngày. "Nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất như cam kết, nhưng chỉ là các điểm ảo được ghi nhận trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi thành tiền Việt Nam một lượng rất nhỏ để tạo lòng tin, hoặc không quy đổi được. Các hội nhóm có nhà đầu tư không rút được tiền sẽ bị xóa đi và các đối tượng tiếp tục lập các hội nhóm khác để lôi kéo các nhà đầu tư mới", Công an TP Hà Nội cho biết. Công an TP Hà Nội khuyến cáo việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo là phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, tiềm ẩn rủi ro. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia hội nhóm liên quan sàn GardenBO và các sàn nhị phân (hoặc mô hình tương tự), tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiệt hại về tài sản.