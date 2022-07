Sắp khởi công dự án FDI 10 triệu USD ở Nghệ An

Trong tỉnh

Dự án Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm ngành giầy cao cấp tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) do Công ty TNHH Shun An làm chủ đầu tư được thực hiện trên diện tích 4,5ha, với tổng mức đầu tư 10 triệu USD (tương đương 230 tỷ đồng).