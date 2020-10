Sáng nay, hợp long cầu Cửa Hội

Sau 20 tháng thi công, Cầu Cửa Hội chính thức hợp long và nối thông đôi bờ sông Lam trong niềm vui, phấn khởi của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đây là dấu ấn quan trọng trong quá trình thi công cây cầu, cũng thể hiện nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án sớm đưa công trình vào sử dụng. Cầu Cửa Hội cũng là 1 trong các công trình trọng điểm được chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệm kỳ XIX (2020 - 2025).

Báo cáo về quá trình thi công dự án, ông Nguyễn Hữu Long - Giám đốc Ban QLDA 6, Bộ GTVT cho biết: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 1664 ngày 6/8/2018.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn dự án gồm: 450 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ, 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An và 250 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài 5,271km, trong đó, phần cầu chính Cửa Hội dài 1,728km, bề rộng cầu chính 18,5m và bề rộng cầu dẫn 16m. Điểm nhấn của Dự án cầu Cửa Hội là ở nhịp chính sử dụng kết cấu dây văng đúc hẫng cân bằng Extradosed - một công nghệ thi công cầu hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cùng lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đi tham quan cây cầu.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển qua hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển KT-XH của các địa phương, góp phần tăng sức hấp dẫn và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố an ninh - quốc phòng trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ hợp long cầu Cửa Hội

Dự án được khởi công xây dựng từ 15/2/2019, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do thời tiết cũng như dịch Covid 19 bùng phát đầu năm 2020. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ, sự ủng hộ chỉ đạo quyết liệt của UBND 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong công tác GPMB, bố trí nguồn vốn cho dự án, cộng với nỗ lực quyết tâm của nhà thầu, tư vấn giám sát, đến nay công trình cầu Cửa Hội đã cơ bản hoàn thành.

"Được sự đồng ý của Bộ GTVT, Ban tổ chức lễ hợp long thông cầu bắc qua sông Lam, buổi lễ được tổ chức ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chúng tôi xem đây như 1 món quà tri ân chào mừng thành công của Đại hội", ông Long nhấn mạnh và bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền và nhân dân 2 tỉnh đã đồng hành, giúp đỡ ban và các đơn vị thi công trong suốt thời gian qua. Ông Long cũng thay mặt các đơn vị thi công cam kết sẽ tiếp tục triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất.

Lãnh đạo 2 tỉnh cùng Thứ trưởng Nguyễn Nhật chụp ảnh lưu niệm trong thời khắc quan trọng đánh đấu việc nối thông đôi bờ.

Đánh giá cao nỗ lực của Ban QLDA 6 các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Nhật biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị thi công, nhà thầu tư vấn giám sát, trong suốt 20 tháng triển khai dự án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương để thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, các mục tiêu về chất lượng, an toàn hiệu quả - Xứng đáng là công trình mang ý nghĩa “Ý Đảng lòng dân”.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT đề nghị Ban QLDA 6 tiếp tục hoàn thiện và bàn giao các hạng mục còn lại đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước ngày 30/12/2020. Đặc biệt để giữ gìn, bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình, Bộ GTVT mong nhân dân địa phương tiếp tục hỗ trợ Bộ nhiều hơn nữa bằng cách quản lý chặt chẽ đúng pháp luật hành lang bảo vệ đường bộ, bảo đảm TTATGT.

Cầu Cửa Hội là cây cầu thi công bằng công nghệ hiện đại, có nhịp Extradosed dài nhất Việt Nam hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng bày tỏ mong muốn 2 tỉnh tiếp tục hỗ trợ Bộ GTVT trong công tác GPMB cao tốc Bắc Nam, 2 đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt. Dự kiến, dự án khởi công vào Quý I và Quý II/2021.

Nhân lễ hợp long diễn ra trước thềm Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Nhật gửi lời chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ 2 tỉnh thành công rực rỡ. Chúc Đảng bộ 2 tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đạt mọi chỉ tiêu phát triển đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đúng 9h30 sáng 13/10, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cùng các đại biểu lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã thực hiện nghi thức hợp long Cầu Cửa Hội.

