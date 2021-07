Sáng 28/7, Nghệ An phát hiện 1 ca mắc COVID-19 mới ở Quỳnh Lưu

Trong 12 giờ qua (từ 19h00 tối 27/7 đến 7h00 sáng 28/7), Nghệ An ghi nhận 1 trường hợp mới dương tính với COVID-19.

Đó là bệnh nhân nữ H.T.Y. (SN 1975), ở thôn 6, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Ngày 16/7 bệnh nhân đưa con vào Bệnh viện đa khoa Minh An khám và được làm test nhanh kết quả âm tính. Từ 16/7 - 19/7, bệnh viện chăm con điều trị tại BV Minh An. Ngày 20/7 - 21/7 bệnh nhân chăm người nhà đi đẻ tại BVĐK Minh An. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, rát họng, ho. Ngày 27/7, khi nghe Trạm y tế Quỳnh Giang thông báo những người từng đến BVĐK Minh An từ ngày 13/7 đến 27/7 đến Trạm để khai báo, bẹnh nhân đến Trạm y tế khai báo, được hướng dẫn đến BVĐK Quỳnh Lưu. Tại đây bệnh nhân được làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan tại Bệnh viện đa khoa Minh An.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 194 ca mắc COVID-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Quỳnh Lưu:17, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01.

Có 09 địa phương đã trên 14 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, gồm: TP Vinh; Diễn Châu; Đô Lương; Hoàng Mai; Nghi Lộc; Nghĩa Đàn; Quỳ Hợp; Tân Kỳ, Nam Đàn. Số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 114 bệnh nhân. Số ca chuyển tuyến TW điều trị: 03 bệnh nhân. Số ca tử vong: 01 bệnh nhân. Số ca hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh: 76 bệnh nhân.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An