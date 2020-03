Ronaldinho bị bắt và đoạn kết buồn cho ngôi sao mê tiệc tùng

Khi còn là siêu sao số một thế giới trong giai đoạn 2004-2006, Ronaldinho là cái tên được săn đón bậc nhất. Từng có câu chuyện ông trùm Roman Abramovich của Chelsea sẵn sàng chi 100 triệu bảng vào năm 2006 để mang Ronaldinho về Stamford Bridge.

Về lương, Abramovich cho Ronaldinho tự điền con số vào tấm séc trắng.

Ronaldinho thường xuyên tiệc tùng với các mỹ nữ. Ảnh: Ojogo.

Siêu sao ăn chơi Ronaldinho

Ronaldinho không bao giờ gặp Abramovich để có thể điền vào tờ séc nọ và tới Chelsea. Anh tiếp tục những năm tháng đỉnh cao ở Barca trước khi dần sa sút từ giai đoạn cuối mùa 2006/07 và chuyển sang AC Milan vào mùa hè 2008.

Sau đó, Ronaldinho bừng sáng trong các hộp đêm nhiều hơn trên sân cỏ. Những khoản hậu thuẫn kếch xù cho phép Ronnie làm điều này. Anh là đại diện hình ảnh quen thuộc của hàng loạt nhãn hàng nổi tiếng thế giới từ đủ mọi lĩnh vực: giải khát, đồ thể thao đến cả video game.

Dẫu vậy, thói tiêu xài hoang phí nhanh chóng biến số tiền này bốc hơi. Ronaldinho thường xuyên tiệc tùng thâu đêm suốt sáng cùng những chân dài bốc lửa và rượu mạnh. Khi về khoác áo Flamengo hồi năm 2011, Ronaldinho từng đòi bằng được quyền "đi bar 2 lần/tuần" thì mới ký hợp đồng với đội bóng Brazil.

Dẫu vậy tới năm 2012, Flamengo không trả nổi khoản lương khổng lồ 100.000 bảng/tuần, Ronaldinho đã chấp nhận giảm lương xuống mức chỉ còn 24.000 bảng/tuần để được tiếp tục thi đấu. Số tiền này thấp hơn nhiều so với mức lương trong quá khứ của Ronaldinho ở châu Âu và đánh dấu quá trình đi xuống về thu nhập từ sân cỏ của "Ro vẩu".

Năm 2014, Ronaldinho bị hủy hợp đồng với một hãng nước giải khát nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một đoạn video tâng chai nước của hãng đối thủ.

Ronaldinho sở hữu những chiếc xe sang đắt tiền. Ảnh: Getty.

Mất nhiều khoản thu nhập ổn định, Ronaldinho vẫn mặc kệ để sống đúng với phương châm "yolo" (You only lived once - bạn chỉ sống một lần). Ngoài việc đi khắp thế giới để tham dự các sự kiện (và tiệc tùng), Ronaldinho thường xuyên sắm những xe sang như Lamborghini Aventador, Ferrari 48s, Bugatti Veyron, Hummer H2 để làm dày bộ sưu tập.

Anh cũng mua nhà khắp nơi, từ Tây Ban Nha, Hy Lạp, Florida, Italy và dĩ nhiên tại quê nhà Brazil. Tất cả đều phải ở khu vực đẹp nhất, sang trọng nhất để dễ tụ tập bạn bè ăn chơi trác táng.

Vỡ nợ

Trước khi giải nghệ vào năm 2015, tài sản của Ronaldinho được ước tính vào khoảng 80-90 triệu bảng, theo Sportkeeda. Tới cuối năm 2018, Ronaldinho tuyên bố vỡ nợ. Tài khoản của danh thủ này khi ấy chỉ còn vỏn vẹn 5,24 bảng.

Ronaldinho và anh trai Roberto Assis đã bị phạt 8,5 triệu bảng vì xây dựng trái phép trong một khu vực có lệnh cấm. Vốn liếng đi vay mượn đổ vào công trình đều mất trắng, cựu cầu thủ Barcelona đã thế chấp tài sản còn lại nhưng không thể trang trải hết khoản nợ khổng lồ.

Hộ chiếu giả của Ronaldinho ghi nhận anh là người Paraguay. Ảnh: Abola.

Chính quyền Brazil sau đó tước luôn hộ chiếu của Ronaldinho. Từ một siêu sao bay khắp thế giới để tham dự các sự kiện quảng bá cho FIFA hay Barca, Ronaldinho phải chôn chân ở Brazil.

Anh trở thành Đại sứ du lịch cho xứ sở samba nhưng tên gọi hữu danh vô thực này chẳng giúp Ronaldinho có được thu nhập bằng phần nhỏ của quá khứ.

Anh thường xuyên phải đi tham dự các sự kiện bên lề để trang trải. Ngày 4/3, Ronaldinho cùng anh trai Roberto bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh trái phép vào nước này.

Mục tiêu của Ronaldinho chỉ đơn giản là kiếm tiền khi anh tham dự một hoạt động quảng báo cho ông trùm casino Nelson Belotti. Nhiều khả năng Ronaldinho sẽ bị trục xuất để trở lại Brazil và gánh thêm nhiều tội danh và các khoản phạt.

Cuộc sống sau khi giải nghệ của Ronaldinho đang đi tới đoạn kết buồn như thế. Không tiền bạc, ít tiệc tùng nhưng nhiều tội trạng và thị phi.

Tác giả: Nhật Anh

Nguồn tin: zing.vn