Rơi xuống đường, bình oxy lao như tên bắn vào người đi xe máy

Sự việc xảy ra tại Thành phố Phố Giang, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc xe tải đang rẽ trái vào một ngã tư thì hai chiếc bình oxy ở phía sau thùng xe rơi xuống đường. Khi một chiếc bình rơi xuống mặt đường, van khóa bị vỡ khiến khí oxy phụt ra ngoài. Chiếc bình sau đó đã bay thẳng vào một người điều khiển xe máy cách đó khoảng 20 mét.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy trượt trên đường, người điều khiển phương tiện bay khỏi xe. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đã chạy tới giúp đỡ nạn nhân.

Được biết, người điều khiển xe máy bị gãy xương tay và chân nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn