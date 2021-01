Rét "cắt da cắt thịt", người dân vơ củi nhóm lửa sưởi ấm mưu sinh ở TP Vinh

Hơn 10 ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An có rét đậm rét hại, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C. Tại các vùng miền núi biên giới, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và đã xuất hiện băng tuyết. Ở thành phố Vinh, không khó để bắt gặp cảnh những người dân lao động nhóm bếp lửa để tranh thủ sưởi ấm cơ thể trong những ngày đông giá rét.