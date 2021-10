Rắn đen trườn thoăn thoắt vào nhà, mẹ ru con ngủ giật bắn người, chồng ôm gối run rẩy

Mới đây một đoạn clip quay cảnh một con rắn đen lớn bò vào nhà người dân giữa trưa khiến nhiều người kinh hãi.

Đoạn clip 35 giây cho thấy 2 mẹ con đang nằm trong nhà. Trong khi con đang nằm trên võng thì mẹ ngủ ở dưới sàn, bất ngờ một con rắn đen trườn cực nhanh từ phía sau tiến lại. Người phụ nữ giật bắn mình, lập tức đẩy chiếc võng ra phía xa, đồng thời kêu thất thanh gọi chồng vào.

Một lúc sau người đàn ông chạy vào giải vây. Anh cầm chiếc gối dưới sàn "cố thủ", nhăm nhe định đập con rắn. Tuy nhiên con vật đã nhanh chóng lẩn vào phía gầm tủ. Người chồng đành bỏ ra ngoài gọi sự giúp đỡ.

Người vợ đăng tải đoạn clip ghi dưới bài viết cho biết con rắn đã bị bắt sống và được thả đi. Hiện đoạn clip vẫn đang liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.

