Ra hồ tắm, 02 em học sinh đuối nước tử vong

Các nạn nhân bị đuối nước được đưa đi cấp cứu nhưng 2 em đã tử vong. (Ảnh: báo Dân trí)

Ngày 31/5, cơ quan chức năng huyện Cam Lộ, Quảng Trị đang trong quá trình điều tra vụ việc đuối nước làm hai học sinh tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 9h30 cùng ngày, tại hồ Tân Kim (thuộc thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền) có một nhóm 4 học sinh đi tắm thì không may bị đuối nước. Hai em tử vong, hai học sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ an toàn và chạy về báo với người dân về vụ việc.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là em Hồ Hoàng D. (SN 2009, học lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Cam Lộ) và em Dương Công V. (SN 2010, học lớp 6, Trường TH và THCS Cam Tuyền). Cả hai em đều trú tại thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cam Lộ tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: Pháp luật Plus