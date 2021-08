Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phê duyệt nhiều dự án trái thẩm quyền

Trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu.

Có chủ trương nhưng vướng thủ tục

Từ năm 2010 đến nay, có 8 Dự án khu du lịch ven biển, dịch vụ thương mại (viết tắt là DADLVB) dù đã được UBND huyện Quỳnh Lưu chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thậm chí giao đất cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, chủ đầu tư không thể triển khai do vướng mắc về quy trình, thủ tục theo quy định mà những vướng mắc này đều có chung một nguyên nhân, đó là do huyện chấp thuận chủ trương trái thẩm quyền.

Cụ thể, tại DADLVB tại xã Quỳnh Bảng do một cá nhân làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương vào năm 2012, đến năm 2016 được UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Dự án (DA) tiếp đó được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện này theo Quyết định (QĐ) phê duyệt kế hoạch sử dụng đất số 199 ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2018, sau khi được giao đất, chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và cấp giấy phép xây dựng thì mới phát hiện cấp huyện hoàn toàn không có thẩm quyền trong việc cấp chủ trương đầu tư.

Hay như tại DADLVB tại xã Quỳnh Nghĩa cũng do cá nhân làm chủ đầu tư. Theo đó, vào năm 2011, DA này được chấp thuận chủ trương đầu tư, tháng 9/2012, DA được UBND huyện Quỳnh Lưu phê duyệt bản vẽ mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Điều đáng nói, năm 2017, mặc dù UBND tỉnh Nghệ An đã có QĐ số 36 quy định chặt chẽ về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch dự án nhưng ngày 8/1/2020 UBND huyện Quỳnh Lưu vẫn ra QĐ số 30 phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tổng diện tích đất của DA là 6.728 m2, được giao đất từ năm 2018, nhưng hiện tại chủ đầu tư không thể triển khai tiếp vì vướng mắc thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài 2 DA nêu trên còn có 6 DA khác tại huyện Quỳnh Lưu đang vướng mắc về trình tự, thủ tục và nằm trong diện bị hủy hồ sơ để làm lại từ đầu là DADLVB Thảo Huyền tại xã Quỳnh Nghĩa; DADLVB Xuân Hùng tại xã Quỳnh Nghĩa; DADLVB tại xã Quỳnh Hưng; DADLVB Nhật Anh tại xã Quỳnh Hưng.

Làm lại từ đầu

Trước những vướng mắc trên, ngày 31/3/2021, UBND huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An đề nghị có hướng dẫn để tháo gỡ vướng mắc quy trình, thủ tục cho 8 DA này. Theo đó, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng xác nhận các DA trên được huyện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng các bước tiếp theo không được triển khai.

Huyện này thừa nhận, đối chiếu điểm b, khoản 1, Điều 6 ban hành theo QĐ 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An thì thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các DA nêu trên thuộc về UBND tỉnh Nghệ An.

Đối chiếu theo các quy định tại QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 31/1/2015, QĐ số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo cơ chế 1 cửa liên thông thì việc chấp thuận chủ trương đầu tư các DA mà UBND huyện Quỳnh Lưu báo cáo đều thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nghệ An.

Hơn nữa, các QĐ thẩm định phê duyệt quy hoạch hay điều chỉnh quy hoạch cho 8 DA của UBND huyện Quỳnh Lưu trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018 cần phải được xem xét theo thẩm quyền.

Căn cứ QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 20/5/2013, QĐ số 36/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 của UBND tỉnh Nghệ An, theo quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thì thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các DA nêu trên phải do UBND tỉnh Nghệ An thực hiện.

Để giải quyết những sai lầm của cấp huyện, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An mới đây cũng đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An trong việc giải quyết sự việc theo hướng “chấp thuận lại chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền”. Tháo gỡ vướng mắc đối với các DA nêu trên là cần thiết, song UBND tỉnh Nghệ An cũng cần phải xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đã làm trái quy định của pháp luật.

