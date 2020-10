Quốc lộ 12A lên Cửa khẩu Cha Lo vỡ vụn như động đất

Clip do người dân ghi lại vào chiều hôm qua, trên Quốc lộ 12A, đoạn từ thị trấn Quy Đạt lên Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Điểm xảy ra sạt lở, nứt toác đường đi qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Trung tá Võ Minh Tiến - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đường bị nứt, bong tróc vào chiều hôm qua (19/10), tại km 137, gần cửa khẩu Cha Lo. Đến sáng nay đường khu vực này đã sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Hình ảnh cho thấy QL12A bị nứt gãy, sạt lở nghiêm trọng như có một trận động đất lớn nơi đây.

QL 12A như vừa trải qua động đất lớn.

Cả mặt thảm đường nhựa dài nứt, bong lên khỏi mặt đường, với những rãnh nứt sâu, rộng. Mặt đường bên mái taluy sạt lở xuống vực.

Hiện khu vực này đặc biệt nguy hiểm, chính quyền và người dân đã phong tỏa, cấm đường 2 chiều đi qua đây.

