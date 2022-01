Quế Phong: Công an xã liên tiếp triệt xoá nhiều điểm bán lẻ ma tuý

Trong tỉnh

Những ngày đầu năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Tại huyện Quế Phong, lực lượng Công an xã đã liên tiếp bắt 04 vụ, 06 đối tượng liên quan đến ma tuý, triệt xoá 03 điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn.