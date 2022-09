Quảng Ninh: Khởi tố 2 cán bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đông Triều TKV

Hội nghị giao ban công tác tháng 8 vừa diễn ra do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì (Ảnh: Công an tỉnh cung cấp).

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 vừa diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an toàn tỉnh vừa khởi tố 2 bị can về tội "Tham ô tài sản" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đông Triều TKV.

Công an tỉnh cũng bắt giữ xử lý 59 vụ, 63 đối tượng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, trốn thuế, cho vay lãi nặng,...; kiểm tra, xử lý 83 vụ, 14 tổ chức, 76 cá nhân vi phạm quy định về môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản trái phép; khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng về các hành vi liên quan đến xâm nhập, sử dụng trái phép thông tin, tài khoản và sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội, toàn tỉnh ghi nhận ghi nhận 66 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 58 vụ, 132 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã.

Về tội phạm ma túy, Công an toàn tỉnh bắt giữ 57 vụ, 122 đối tượng, thu giữ gần 22 gram heroin, hơn 310 gram ma túy tổng hợp,...

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, phát biểu kết luận tại buổi giao ban (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình ngoại biên để kịp thời báo cáo, tham mưu Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành; trong đó chú trọng làm tốt chức năng tham mưu các cấp, các ngành tham gia giải quyết triệt để các vấn đề về tôn giáo, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Để chủ động đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương cần tập trung tìm ra nguyên nhân, phân tích, xác định rõ các đối tượng để đưa ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Các đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường trao đổi thông tin, triển khai đồng bộ nhiều cách làm nhằm kéo giảm tình hình tội phạm tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhân dân.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đơn vị cần tập trung tham mưu xử lý các điểm đen giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai đăng ký xe mô tô cấp xã. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đối với tàu khách trên tuyến thủy nội địa.

Đại tá Đinh Văn Nơi cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Bộ Công an, Công an tỉnh giao. Đối với các chỉ tiêu còn thấp phải báo cáo cụ thể đến Ban Giám đốc về những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đối với công tác bắt đối tượng truy nã, yêu cầu thành lập tổ công tác huy động cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí