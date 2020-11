Quảng Nam: Bão số 9 và mưa, lũ làm 47 người chết và mất tích

Bão số 9 ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Nam từ 09h00 đến 16h00 ngày 28/10. Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp; kèm theo mưa to đến rất to, có sức tàn phá lớn đối với các vùng đồng bằng ven biển và vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.



Lực lượng Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả bão số 9

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến sáng 01/11, bão số 9 và mưa, lũ đã làm 23 người chết (Nam Trà My: 17 người; Bắc Trà My: 01 người; Phước Sơn: 05 người); 24 người mất tích (Nam Trà My: 15 người; Phước Sơn: 08 người; Hiệp Đức: 01 người) và 81 người bị thương.



Về nhà ở, tổng số nhà bị thiệt hại 27.750 nhà; trong đó, thiệt hại hoàn toàn 217 nhà (Duy Xuyên: 02 nhà, Núi Thành: 14 nhà, Phú Ninh: 04 nhà, Tam Kỳ: 04 nhà, Hiệp Đức: 06 nhà, Phước Sơn: 142 nhà, Nam Trà My: 37 nhà, Nam Giang: 04 nhà, Tây Giang: 04 nhà); nhà bị thiệt hại (từ 50%-70%) 123 nhà (Hội An: 09 nhà, Điện Bàn: 68 nhà, Tam Kỳ: 04 nhà, Nam Giang: 41 nhà, Tây Giang: 01 nhà); Nhà bị thiệt hại (từ 30%-50%) 1.030 nhà (Duy Xuyên: 06 nhà, Núi Thành: 50 nhà, Phú Ninh: 116 nhà, Quế Sơn: 67 nhà, Hội An: 12 nhà, Điện Bàn: 88 nhà, Tam Kỳ: 327 nhà, Hiệp Đức: 122 nhà, Nông Sơn: 221 nhà, Phước Sơn: 33 nhà, Tây Giang: 03 nhà); Nhà bị thiệt hại một phần: 26.380 nhà.



Về nông nghiệp, 302ha lúa, 1.148ha hoa màu bị thiệt hại; 2,4 triệu cây hoa, cây cảnh ngã đổ, hư hỏng (Điện Bàn: 2,4 triệu cây, Hội An: 15.000 cây, Tam Kỳ: 838 cây); 19.061ha cây trồng lâu năm, 35ha cây trồng hằng năm, 324ha cây ăn quả, 7.678ha rừng trồng bị ngã đổ, hư hại. Về chăn nuôi, gia súc bị chết 382 con; gia cầm bị chết 31.530 con.



Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học… bị hư hỏng nặng. Ước tổng giá trị thiệt hại sơ bộ khoảng 3.845 tỷ đồng.





Trong khi UBND tỉnh Quảng Nam đang tập trung các nguồn lực để thực hiện khắc phục thiệt hại do cơn bão số 5 và mưa lũ từ ngày 06- 13/10 gây ra trên địa bàn tỉnh thì tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 gây ra. Do vậy, hết sức khó khăn về nguồn lực để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.



Để giúp địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 5, số 9 và mưa lũ gây ra. UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp: Về gạo, tiếp tục hỗ trợ 2.000 tấn (ngoài 1.000 tấn đã cấp); Nhu yếu phẩm: sữa tươi 15 tấn; sữa đặc có đường 20 tấn; dầu ăn 100.000 chai (loại 01 lít); bột ngọt 50.000 gói; chăn ấm 20.000 cái; Về y tế: 04 triệu viên Aquantabs; 02 tấn Cloramin B; 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão; 20 máy phun hóa chất.



Giống cây trồng: 100 tấn giống lúa thuần; 50 tấn ngô nếp HN88; 10 tấn hạt giống cải. Về chăn nuôi: 30 tấn Han-Iodin (hóa chất tiêu độc và sát khuẩn vết thương trâu bò bị lở mồm long móng); 15 tấn Sodium Chlorite 20% (hóa chất sát khuẩn môi trường thủy sản); 100.000 con giống gia cầm; 50.000 con heo giống.



Hỗ trợ 200 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân; hỗ trợ 100 tỷ đồng để sửa chữa các trường học bị sập đổ, hư hỏng; mua sắm trang bị đồ dùng thiết bị dạy học; hỗ trợ 300 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các tuyến đường giao thông do tỉnh và huyện quản lý; hỗ trợ 100 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn; hỗ trợ 300 tỷ đồng để gia cố bảo vệ bờ biển Hội An và các khu vực bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.



Hỗ trợ 102 máy phát điện (công suất 4-6 KVA) để cấp phát cho các xã thuộc 9 huyện miền núi của tỉnh. Hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai, TKCN: 01 xe thang phục vụ cứu nạn; 01 xe chở quân; 01 xe cẩu tải để cẩu, kéo phương tiện; 02 xuồng máy vỏ nhôm, công suất 8-10CV; 02 bộ thiết bị Flycam phục vụ tìm kiếm tại các khu vực có địa hình hiểm trở; 05 bộ camera phục vụ tìm kiếm dưới nước; 20 bộ đồ lặn đồng bộ (có sưởi ấm).





Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: kinhtenongthon.vn