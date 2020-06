Quảng Bình: Bắt "nữ quái" mua bán trái phép chất ma túy, thu 200g cỏ Mỹ

Ngày 22/6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Đội CS ĐTTP về Ma túy Công an huyện Bố Trạch phối hợp Công an xã Nhân Trạch vừa bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 200g cỏ Mỹ.

Đối tượng L.T. Sen tại cơ quan Công an

Theo đó, vào lúc 0h50, ngày 20/6/2020, đội CS ĐTTP về Ma túy phối hợp Công an xã Nhân Trạch trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng L.T. Sen (sinh 1971, trú tại thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà của mình ở thôn Nhân Nam, xã Nhân Trạch.

Tang vật thu giữ được.

Tại hiện trường tổ công tác thu giữ 02 hộp giấy màu vàng bên ngoài có ghi dòng chữ “GINSENG TEA” bên trong có chứa 2 gói nilon màu vàng có các gói nhỏ chứa thực vật khô, màu xanh, khối lượng ước tính 200g, đối tượng khai nhận đó là cỏ Mỹ.

Hiện đội CS ĐTTP về Ma túy Công an huyện Bố Trạch đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Duy Khương

Nguồn tin: Pháp Luật Plus