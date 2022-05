Quán quân Olympia duy nhất không đi du học Úc hiện thế nào?

Năm 2019, nam sinh Trần Thế Trung (cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) giành vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Thế Trung được trao học bổng du học tại Úc trị giá 35.000 USD. Thế Trung từng là thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An; Đạt Huy chương Bạc IOE (cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc) năm 2017; Giải nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh năm 2013; Giải Ba tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2013; Giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017 - 2018; Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018-2019,...