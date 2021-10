Quan chức 'ngã ngựa' tâm phục, khẩu phục

Ông Nguyễn Bắc Son

Hình phạt nghiêm khắc

Trong những nhiệm kỳ đại hội Đảng gần đây, nhiều cơ quan, đơn vị đã dũng cảm chống, dám “vạch áo cho người xem lưng” để làm trong sạch bộ máy, điển hình như, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT...

Bằng chứng là những vụ án nghiêm trọng được đưa ra xét xử, không chỉ liên quan đến nhiều cán bộ cao cấp của Đảng mà còn gồm cả những cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu. Điều đó cho thấy công cuộc chống tham nhũng luôn được Đảng ta thúc đẩy, đã, đang và sẽ vẫn tiếp tục mạnh mẽ, công khai, minh bạch, không có vùng cấm, không ai có thể “hạ cánh” an toàn. Việc phát hiện, điều tra, truy tố, đưa ra xét xử rất quan trọng, cần thiết và có tính răn đe, cảnh tỉnh cao. Việc xử lý nghiêm, đúng người đúng tội đối với quan chức tha hoá, biến chất, tiếp tay cho tội phạm đã phần nào lấy lại niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Điển hình tháng 1/2018, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) bị toà tuyên phạt 30 năm tù.

Tiếp đó, tháng 3/2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ. Trong vụ án này, ông Thăng bị tuyên phạt 11 năm tù. Như vậy, tổng hình phạt chung cho ông Đinh La Thăng tại các vụ án là 30 năm tù buộc bồi thường gần 800 tỷ đồng.

Ông Đinh La Thăng

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ “liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ thông qua mạng internet. Trong vụ án này, cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị toà tuyên phạt 9 năm tù và hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Tháng 1/2019, TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành mức án 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, thẩm định nhà đất tại số 129 Pasteur (TP HCM).

Ông Bùi Văn Thành

Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân bị toà tuyên phạt 3 năm tù. Ông Tân bị cho là thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo cục B61 giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm” - Chủ tịch Công ty CP Bắc Nam 79) xin quyền sử dụng đất công sản không qua đấu giá, không sử dụng vào mục đích nghiệp vụ của ngành công an.

Tháng 4/2020, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Nhận hối lộ” và “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Mobifone -AVG. Ông Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT được xác định đã nhận 3 triệu USD tiền hối lộ từ Phạm Nhật Vũ. Tổng hợp hình phạt chung về 2 tội danh đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son là tù chung thân.

“Đứng trước toà và sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành Dầu khí và ngành GTVT về những điều chưa làm được về sai phạm của mình…”. Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng nói lời cuối trước tòa

Trong vụ án này, ông Trương Minh Tuấn, cựu Thứ trưởng Bộ TT&TT nhận số tiền ít nhất và chủ động tích cực khắc phục hậu quả. Bị cáo đã tự thú hành vi phạm tội trước khi bị phát hiện, có nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng…Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Trương Minh Tuấn 6-7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và 8 đến 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Tháng 12/2020, Toà án Quân sự Trung ương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 3 năm 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc chuyển đổi đất quốc phòng ở đường Tôn Đức Thắng (TP HCM) có diện tích hơn 6.700 m2 sang đất kinh tế trong 49 năm không đúng quy định của pháp luật, sai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…

Ăn năn hối cải

Đáng chú ý, sau khi xét xử, các bị cáo đều được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước. Nhiều bị cáo, nhận thức được sai phạm, ân hận hối lỗi, tâm phục, khẩu phục trước mức án từ những hậu quả mình gây ra.

Cụ thể, trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, tại toà, giọng cựu Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chùng xuống “đứng trước toà và sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân, xin lỗi các thế hệ công nhân lao động ngành Dầu khí và ngành GTVT về những điều chưa làm được về sai phạm của mình…”.

Trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, ông Phan Văn Vĩnh cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát xin lỗi Đảng, Lực lượng công an và Nhân dân.

Ông Phan Văn Vĩnh

“Cảm ơn tòa đã đảm bảo phiên xử dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích cho các bị cáo cả ở phần xét hỏi, tranh luận, đối đáp... thể hiện tính nhân ái của HĐXX. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các luật sư đã đi cùng các bị can, bị cáo, thể hiện tính ưu việt của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - ông Phan Văn Vĩnh.

Về vụ án xảy ra tại Mobifone-AVG, tại toà, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và tập thể ngành thông tin truyền thông. “Tôi đã nhận rõ sai phạm của người đứng đầu và thấy đây là bài học vô cùng đắt giá trong cuộc đời. Hơn 45 năm chiến đấu, công tác của tôi đã bị trả giá đắt, thậm chí còn phải trả bằng cả sinh mạng như bản luận tội của viện kiểm sát”- ông Nguyễn Bắc Son.

Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn: “Sau nhiều năm công tác, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải có ngày, có kết cay đắng như hôm nay. Tôi thấy rằng, trách nhiệm, sai phạm của mình thật là lớn. Sai phạm của mình đã được viện kiểm sát nêu trong cáo trạng, phiên tòa làm rõ hơn và như nhát dao, nhát chém để lại vết sẹo cho mình, cho tâm hồn tôi đến hết cuộc đời” - ông Trương Minh Tuấn nói.

Trong vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại số 129 Pasteur (TP HCM), cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành: “Tôi đã nhận thức được hành vi của mình, nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Lương tâm tôi luôn day dứt vì vụ án để lại hậu quả xấu cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín ngành Công an. Tôi thành thật xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Nhân dân. Lương tâm lúc nào cũng cắn rứt vì làm mất danh dự bản thân”.

Trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân: “Rất đau xót khi đứng trước phiên tòa này”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Đối với vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Quân chủng Hải quân, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến: Tôi xin lỗi Đảng, Nhân dân và những đồng đội của tôi đang phục vụ trong quân đội đặc biệt là những chiến sĩ hải quân trong các thời kỳ. Tôi có lỗi với gia đình, thân nhân đặc biệt là mẹ già 91 tuổi đang ở quê”.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong