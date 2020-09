Phúc cung, truy tố chủ quán nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi vì chê đồ ăn mất vệ sinh

Ngày 10-9, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định truy tố chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện về tội "Làm nhục người khác".

Hình ảnh nhóm người bắt nạn nhân phải quỳ xin lỗi được phát trực tiếp lên mạng xã hội

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 17-8, chị D.T.H. (SN 1993) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện thuộc phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh do Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) là chủ quán. Quá trình ăn, chị H. gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non, chị H. phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được, sau đó chị H. đã thanh toán tiền và đi về.

Do bức xúc nên sau đó chị H. có đăng lên nhóm Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh" bằng Facebook cá nhân của chị H.. Đến khoảng 21 giờ 50 tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, chủ quán là Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H. phải quỳ xuống nền nhà để nói chuyện với Thiện (Thiện ngồi trên ghế phía trước mặt chị H.). Quá trình bắt chị H. quỳ và nói chuyện với Thiện, Thiện đã có hành vi chửi bới, đe dọa, chỉ mặt chị H., đồng thời bắt chị H. phải ký bản tường trình với nội dung xin lỗi (do Thiện đọc cho Lăng Văn Vân, SN 1993, trú tại thôn Trại Mái, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc viết trước đó) và đính chính thông tin do chị H. đã đăng trên mạng xã hội Facebook. Quá trình này, Thiện có sử dụng điện thoại di động của Thiện và đưa cho Lăng Văn Vân để quay video và phát trực tiếp trên Facebook có tên Nhắng Nướng Hiền Thiện.

Nguyễn Văn Thiện (phải) và Lăng Văn Vân tại cơ quan công an

Ngày 19-8 và ngày 20-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi "Làm nhục người khác", các quyết định và Lệnh trên được VKSND TP Bắc Ninh phê chuẩn.

Sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 1-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã ban hành bản Kết luận điều tra đề nghị VKSND TP Bắc Ninh truy tố đối 2 bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi “Làm nhục người khác”.

Quá trình truy tố, VKSND TP Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân, các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân; đồng thời làm việc với người bị hại là chị D.T.H. để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án. Xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, ngày 7-9, VKSND TP Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội “Làm nhục người khác” quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 155 Bộ luật hình sự.

Điều 155. Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Phạm tội 02 lần trở lên; b) Đối với 02 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45% . 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên ; b) Làm nạn nhân tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động