Phụ nữ kêu to khi "yêu" có phải vì họ đang rất được thỏa mãn? Nam giới đừng vội mừng khi thấy điều này

Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, bạn có thể vô tình đọc được những bài viết than phiền về việc hàng xóm kêu la quá to khi quan hệ khiến cho họ cảm thấy rất xấu hổ. Quả thực có nhiều người thắc mắc “có phải phụ nữ nào quan hệ cũng sẽ rên la? Kêu càng to chứng tỏ họ càng thoải mái và thỏa mãn?".

Phụ nữ rên la khi quan hệ có phải vì được thỏa mãn? Có phải rên càng to là càng thích?

Có những cô gái nói rằng quá trình quan hệ tình dục rất thoải mái, nhưng họ không thể phát ra thành âm thanh trong miệng như những người khác được và không biết phải làm sao. Theo tiến sĩ Xu Lanfang, chuyên gia nghiên cứu về tình dục học Đài Loan cho biết mọi người đang có sự hiểu nhầm về tiếng kêu và sự thỏa mãn khi quan hệ.

Và điều này bị ảnh hưởng bởi những bộ phim 18+. Không phải ai cũng được giáo dục giới tính đúng đắn và cách duy nhất để có kiến thức tình dục là từ các bộ phim nóng. Trong những bộ phim này, bạn sẽ thấy tất cả các nữ diễn viên đều rên la dữ dội và rất ồn ào.

Theo tiến sĩ Xu Lanfang, những bộ phim này phải sử dụng âm thanh và hình ảnh để khuếch đại giác quan của con người và khiến người xem đắm chìm vào cảnh phim, nhưng những cảnh này không hoàn toàn giống với thực tế. Cũng giống như xem một bộ phim ma, bạn sẽ không cảm thấy đáng sợ khi tắt âm thanh.

Phụ nữ rên la khi quan hệ để kích thích nửa kia nhiều hơn là vì họ thực sự thỏa mãn. (Ảnh minh họa)

Ngoài ảnh hưởng từ phim khiêu dâm và các phương tiện truyền thông, lý do phụ nữ rên la khi "yêu" thực tế đến từ những nguyên nhân sau và không phải lúc nào cũng là do họ được thỏa mãn.

Các nghiên cứu tiết lộ rằng phụ nữ rên rỉ cả khi họ sắp đạt cực khoái và khi bạn tình của họ sắp đạt được. Âm thanh là một chất kích thích tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất tinh và nâng cao lòng tự trọng của đối tác tình dục. Đôi khi, phụ nữ cảm thấy như họ phải rên la để cho đối tác thấy rằng họ đang tận hưởng, điều này thực sự có thể khiến chính chị em lại không đạt được cực khoái thực sự.

Năm 2011, tác giả Gayle Brewer (Đại học Central Lancashire) và Colin Hendri (Đại học Leeds) đã công bố nghiên cứu về chủ đề này và gọi tiếng rên rỉ của phụ nữ khi quan hệ là “giọng nói giao cấu”. Trong nghiên cứu, họ đã hỏi 71 phụ nữ khác nhau có quan hệ tình dục trong độ tuổi từ 18 đến 48 để biết thêm chi tiết về việc rên la khi làm "chuyện ấy".

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiều phụ nữ đã tạo ra tiếng ồn nhưng không nhất thiết là khi họ đang đạt cực khoái. Thay vào đó, 66% nói rằng họ kêu để tăng tốc độ "lên đỉnh" của bạn tình, 87% cho biết họ tạo ra âm thanh để nâng cao lòng tự trọng của "nửa kia".

Các nhà nghiên cứu viết: “Trong khi cực khoái của phụ nữ thường trải qua nhất trong màn dạo đầu, thì các âm thanh giao cấu được báo cáo thường xảy ra trước và đồng thời với thời điểm xuất tinh của nam giới".

Phụ nữ cũng cho biết họ tạo ra tiếng ồn khi thân mật để giảm bớt sự buồn chán, mệt mỏi và đau/khó chịu trong khi quan hệ tình dục.

Do đó, phụ nữ rên khi quan hệ chưa chắc là vì họ cảm thấy thích và do đó, rên càng to chưa hẳn là vị họ thực sự thỏa mãn. Tiến sĩ Xu Lanfang nhấn mạnh, độ to và cường độ phát âm thanh của chị em không thể hiện mức độ thoải mái. Không ít người vì xấu hổ hay do quan niệm xã hội mà dù thích thú nhưng họ có thể không diễn đạt bằng âm thanh. Vì vậy, việc chỉ dựa vào tiếng kêu khi "yêu" không thể diễn đạt được phụ nữ có cảm thấy thỏa mãn hay không.

Rên rỉ khi quan hệ có khiến "chuyện ấy" thêm nóng bỏng không?

Mặc dù những âm thanh mà chị em phát ra khi quan hệ có thể không hoàn toàn xuất phát từ việc họ thỏa mãn nhưng chính những tiếng ồn đầy gợi cảm ấy lại phần nào có thể khiến "cuộc yêu" thêm hấp dẫn.

Theo một số nghiên cứu, những người rên rỉ nhiều báo cáo sự thỏa mãn tình dục nhiều hơn những người không phát ra âm thanh này ít hơn hoặc hoàn toàn im lặng. Ngoài ra, theo Archives of Sexual Behavior, rên rỉ có thể đóng vai trò như một sự củng cố tích cực cho bạn tình của họ, dẫn đến các cuộc giao tiếp tình dục tốt hơn và đạt cực khoái đồng bộ hơn.

Bác sĩ Laurie Mintz - chuyên gia trị liệu tình dục học người Mỹ cũng cho biết: “Một số nghiên cứu cho thấy bạn càng chìm sâu vào trải nghiệm tình dục thì âm thanh của bạn càng ít bị ức chế. Âm thanh của chính bạn có thể giúp tăng cường sự kích thích cho bạn.”

Bên cạnh đó, khi một người phụ nữ rên rỉ trong khi quan hệ tình dục, cổ họng của cô ấy mở ra, nhịp thở chậm lại và cơ sàn chậu cũng thư giãn hơn nên dễ đạt được cực khoái.

Tác giả: HOÀNG THÙY

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn