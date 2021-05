Phụ huynh đến nhà tát học sinh ở Nghệ An bị phạt 2,5 triệu đồng

Ngày 26/5, Công an huyện Nam Đàn thông tin, đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thị Kiều trước hành vi “Xâm hại sức khoẻ người khác” với số tiền 2,5 triệu đồng.

Như An Ninh Tiền Tệ đã đưa tin, ngày 14/5, Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cung cấp, sẽ mời phụ huynh của 2 học sinh Trường Tiểu học Làng Sen lên trụ sở để làm rõ việc một người phụ nữ vào nhà đánh một em học sinh.

Trường Tiểu học Làng Sen nơi 2 học sinh theo học

Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim (SN 1976, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cho biết, cháu Tr.H.Đ. (học lớp 3B, Trường Tiểu học Làng Sen) con của chị và bạn học là cháu Tr. chơi đùa với nhau trong giờ ra chơi buổi sáng 13/5 rồi cắn vào tay, vai nhau.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, chị Kim đón con về nhà riêng ở xóm Liên Hồng, khi đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng con khóc liền chạy ra. Lúc này, chị thấy chị Kiều (phụ huynh em Tr.) đang lớn tiếng nói tục.

Sau đó, chị Kiều công khai việc tát cháu Đ. lên nhóm, nhiều phụ huynh đã khẳng định việc người lớn đánh trẻ con là không thể chấp nhận được, đó là hành vi sai trái.

