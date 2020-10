Phốt căng nửa đêm: Vợ tố chồng ngoại tình cùng lúc 2 người, lại còn nhẫn tâm ra tay đánh con gái 20 tháng tuổi khiến dân tình phẫn nộ

Tháng 8/2020: Chồng tôi nhận quản lý A.M (1 hotgirl MXH). Và tất nhiên anh lại tán tỉnh, rồi họ ngoại tình với nhau. Anh qua đêm liên tục, lén lút lừa dối tôi. Ngày 4/9 - 8/9/2020: Anh lừa tôi kêu đi Hà Nội công tác nhưng anh lấy xe hơi chở A.M đi Đà Lạt. Khi tôi buộc tội anh thì anh thừa nhận và kêu công việc. A.M còn đăng facebook chửi và thách thức tôi, nhưng tôi vẫn không nhắn tin hay chửi cô ấy. 14/10/2020: Tôi chính thức bị chồng đuổi ra khỏi nhà ôm theo con. 16/10/2020: Chồng tôi đưa A.M về nhà tôi ngủ. 17/10/2020: Tôi từ Vũng Tàu lên, chồng và em trai chồng cài pass mới không cho tôi và con vô nhà, nhẫn tâm và độc ác.