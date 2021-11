Phong tỏa 1 khoa của BV tỉnh Nghệ An liên quan đến ca mắc COVID-19

Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An làm việc với Bệnh viện HNĐK Nghệ An sau khi xuất hiện các ca bệnh COVID-19

Ngày 4/11, sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 là bệnh nhân điều trị tại tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã có buổi làm việc với đơn vị này.

Theo báo cáo của Bệnh viện HNĐK Nghệ An đến thời điểm này, bệnh viện đã ghi nhận 9 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, có 2 trường hợp liên quan đến nhân viên bệnh viện và 7 trường hợp là người nhà, bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 1/11, sau khi phát hiện 3 trường hợp đang điều trị tại Khoa Phục hồi Chức năng, Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, cách ly các F1, phong tỏa các địa điểm liên quan đến 3 trường hợp này, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 4.178 bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại bệnh viện.

Điều tra phân tích cho thấy, bệnh nhân tại Trung tâm Đột quỵ mắc COVID-19 này mới bị lây nhiễm gần đây. Bệnh viện HNĐK Nghệ An là bệnh viện có quy mô lớn, người đến khám chữa bệnh đông, môi trường dễ lây lan dịch bệnh… nên rất có thể còn có những ca mắc mới.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã yêu cầu Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiếp tục điều tra truy vết, xem xét các mối liên hệ của ca bệnh, rà soát kỹ và tìm kiếm bằng hết các trường hợp F1, thống kê lại toàn bộ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ ngày 20/10 đến nay tại Trung tâm Đột quỵ, Khoa Thần kinh, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Khoa Phục hồi Chức năng…

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An

Bệnh viện cần tiếp tục phong tỏa Khoa Phục hồi Chức năng và thực hiện xét nghiệm theo quy định; khảo sát, đánh giá lại khu vực phong tỏa liên quan đến trường hợp F0 của Trung tâm Đột quỵ; thiết lập khu vực riêng cho đội ngũ y, bác sĩ đang làm việc tại đây, vừa đảm bảo khám chữa bệnh, vừa phòng dịch, tránh dịch lây lan sang các khoa phòng khác.

Bệnh viện phải hạn chế ngay việc di chuyển, tiếp xúc không cần thiết, dừng các hoạt động không thiết yếu trong bệnh viện; không tổ chức ăn tại nhà ăn bệnh viện, phục vụ suất ăn đến buồng bệnh nhân.

"Bệnh viện hạn chế tiếp nhận bệnh nhân trong vòng 2 tuần, chỉ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân nặng, để tập trung thực hiện tốt các biện pháp chống dịch, cũng như đảm bảo quyền lợi của người dân trong khám chữa bệnh", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh yêu cầu.

Tác giả: Từ Thành

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống