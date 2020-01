Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm và chúc tết tại Tương Dương

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, chúc tết Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương.

Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ chỉ huy, chiến sỹ. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị trực Tết nguyên đán đã được đơn vị triển khai theo kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu cao; các chế độ trực tết đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nói chuyện với CBCS Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã biểu dương tinh thần vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện Tương Dương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà CBCS Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương.

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Tương Dương, đ/c Nguyễn Văn Thông đề nghị các bộ phận làm nhiệm vụ trực Tết phải luôn sẵn sàng với trách nhiệm cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Đ/c Nguyễn Văn Thông tặng quà công an huyện Tương Dương.

Đánh giá cao tinh thần trực Tết và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại 18 xã, thị trấn của công an huyện Tương Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cũng chia sẻ với những khó khăn của lực lượng công an nhân dân. Trong thời bình nhưng nhiều tấm gương chiến sỹ công an đã ngã xuống vì đất nước và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, truyền thống đó phải tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay, để góp phần giữ vững bình yên của đất nước; xứng đáng là điểm tựa vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân trong mọi thời kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang.

Tiếp đó, đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang – đơn vị hiện quản lý tuyến biên giới dài 24km với 5 cột mốc. Trong năm 2019, đồn biên phòng đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp gần 220 triệu đồng, xây dựng được 3 nhà đại đoàn kết, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo khu vực biên giới với số tiền 135 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tam Quang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, những việc làm của cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng Tam Quang đã góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa bàn; tạo thế đứng vững chắc của những chiến sỹ mang quân hàm xanh trong lòng dân. Đồng chí nhấn mạnh, việc phát huy tình quân dân, cùng với sự phối hợp có hiệu quả với 12 bản làng khu vực biên giới sẽ làm điểm tựa quan trọng để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, góp phần làm nên mùa xuân của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến gia đình các cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tam Quang nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Thông thăm và tặng quà cho ông Quang Văn Dậu – Nguyên phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm và tặng quà cho ông Quang Văn Dậu – Nguyên phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, ở bản Tùng Hương, xã Tam Quang, đ/c Nguyễn Văn Thông mong muốn ông Quang Văn Dậu, bằng uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm qua quá trình công tác, sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của các phong trào công tác tại địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Thông tặng quà cụ Thái -111 tuổi tại bản Xiêng Hương- Xá Lượng.

Tằng quà thân nhân liệt sỹ tại bản Cửa Rào 2- Xá Lượng.

Cũng trong sáng nay, đòn công tác của đ/c Nguyễn Văn Thông đã đến tặng quà cho cụ Trần Thị Kính, 97 tuổi, là mẹ liệt sỹ Đậu Văn Nam hy sinh năm 1979 tại chiến trường Tây Nam, ở bản Cửa Rào 2 và cụ Lương Thị Thài, 111 tuổi, ở bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng.

Trao 750 triệu đồng trích từ “Quỹ Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh và 400 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Trao quà cho các hộ nghèo huyện Tương Dương.

Đoàn công tác đã trao số tiền 750 triệu đồng trích từ “Quỹ Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh và 400 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết để huyện Tương Dương tổ chức trao tặng cho các hộ nghèo vui Tết, đón Xuân; trực tiếp trao một số suất quà cho các hộ nghèo của xã Xá Lượng, huyện Tương Dương./.

Tác giả: Thái Dương – Duy Thanh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An