Bắt 2 đối tượng người Lào trang bị vũ khí nóng vận chuyển trái phép 20 bánh heroin, 12kg ma túy đá

Vào hồi 20 giờ 00 ngày 16/1, tại cột mốc số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp với Phòng PC 04, công an tỉnh Nghệ An, đấu tranh triệt phá thành công chuyên án 819C. Theo đó, đã bắt 2 đối tượng mang quốc tịch Lào, gồm Thao Hờ Vừ, SN 1994, nơi cư trú Thoong Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay; Chung Vàng, SN 2002, nơi cư trú Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu được tại hiện trường là 12kg ma túy đá, 20 bánh hê rô in và một số tang vật liên quan khác.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Đây là đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam, do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm đầu.

Lực lượng Công an tiến hành lấy mẫu, giám định số lượng ma túy thu giữ.

Theo lời khai ban đầu, 2 đối tượng mang số lượng lớn qua biên giới để bán kiếm lời, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

2 đối tượng cùng toàn bộ số ma túy.

Tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.