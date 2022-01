Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc Tết một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Quỳ Châu

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế và huyện Quỳ Châu.

Tới thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã Châu Bính và hộ nghèo trên địa bàn xã, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho biết, năm 2021, đại dịch COVID-19 tác động lớn đến mọi mặt của xã hội, song nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bà con nhân dân toàn tỉnh, Nghệ An đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cả xã hội cũng đã chung tay làm tốt nhất có thể để đảm bảo sự bình yên cho người dân; đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Nhâm Dần năm 2022” đã huy động nguồn lực của toàn xã hội với kết quả đạt được cao nhất từ trước đến nay với hơn 125 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An cho huyện Quỳ Châu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định, hoạt động thăm, chúc Tết các đơn vị và các gia đình chính sách, gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về là nét đẹp truyền thống nhiều năm nay của tỉnh cũng như các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông và lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho lực lượng vũ trang xã Châu Bính

Chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan trong hệ thống chính trị xã Châu Bính và Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm và sang năm mới sức khoẻ, thành công, năm mới thắng lợi mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng mong muốn các cơ quan, các lực lượng vũ trang địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đối với những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông và Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Bùi Văn Hưng tặng quà cho ông Mạc Văn Tùng – Trưởng bản Kiềng và gia đình hộ nghèo Vi Thị Loan – Bản Chảo Mỡ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã trao quà Tết của các đồng chí: Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lữ Thị Thiện

Trước đó, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lữ Thị Thiện, sinh năm 1929 tại Bản Hạt, xã Châu Bính. Mẹ Thiện có 8 người con, trong đó có 2 con là Liệt sỹ. Mẹ được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng tháng 12/2014. Hiện nay, Mẹ đã tuổi cao sức yếu, hiện đang sống cùng gia đình người con trai.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tặng quà cho Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu

Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu. Qua nghe báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Nhờ sự tận tâm, tận tụy của từng cán bộ, nhân viên y tế và người lao động, các cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ y tế của Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu và kỳ vọng của nhân dân.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn