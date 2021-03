'Phi công trẻ' 29 tuổi lừa tình U50 để cướp giật tài sản

Đối tượng Trần Văn Cường

Ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Cường (SN 1992), trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khuya 17/3, công an nhận được tin trình báo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú thị xã Cửa Lò) về việc bị một thanh niên cướp giật túi xách, có trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Đơn trình báo của chị H có nội dung trùng với việc khoảng đầu tháng 3/2021, Công an huyện Nghi Lộc nhận được thông tin tại vùng giáp ranh với thị xã Cửa Lò có một nam thanh niên thường tiếp cận làm quen với các phụ nữ lớn tuổi, lỡ duyên, sau đó rủ đi chơi và cướp giật tài sản của họ.

Nhận thấy hành vi cướp giật của đối tượng gây tâm lý hoang mang cho nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án để bắt giữ đối tượng này.

Tang vật vụ án.

Sau quá trình xác minh, các trinh sát đã khoanh vùng đối tượng Trần Văn Cường. Tối 18/3, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Cường.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Cường khai biết chị H sống đơn thân nên đã xưng là Dũng rồi tiếp cận làm quen. Đêm 17/3, đối tượng rủ chị H đến khu vực Rú Hang, xã Khánh Hợp để tâm sự. Khi đi đến đoạn đường vắng, Cường ra tay cướp giật chiếc túi xách của chị H. Sáng hôm sau, khi đang trên đường đi tiêu thụ tài sản thì bị công an bắt giữ.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo PLVN